Fernando García critica a Netflix por 'El caso Alcàsser': "Dejan que la gente piense que soy un sinvergüenza"

El padre de Miriam denuncia "las malas artes" del documental lanzado por la plataforma

Netflix puso de actualidad el crimen de Alcàsser casi treinta años después con un documental. Producido por Bambú Producciones, la pieza repasa cronológicamente los hechos acerca del asesinato de Miriam, Toñi y Desireé en 1992.

Sin embargo, en el último capítulo, la cinta intenta desmontar la teoría no oficial de Fernando García y Juan Ignacio Blanco al hablar de que, presuntamente, ambos se habían lucrado económicamente con el dinero aportado por la gente en la Fundación Niñas de Alcácer, que el propio padre de Miriam había creado.

El caso Alcàsser recoge el testimonio de Jerónimo Boloix. El expolicía intentó demostrar que Fernando se atribuía el dinero de la fundación mediante una grabación con cámara oculta para Alcàsser, vides marcades, programa que emitió Canal 9 en 2002.

En dicha grabación, tanto Fernando como Juan Ignacio quedan en muy mal lugar. "No tengo que dar explicaciones de lo que hago con mi dinero", decía el padre de Miriam. En cualquier caso, Netflix no los tilda de delincuentes sino que deja que el espectador saque sus propias conclusiones.

Fernando García critica a Netflix por su documental de Alcàsser

De esto habló Fernando García en Cuarto Milenio este domingo. El "padre coraje" criticó que Netflix no matizara que el juez no viese ningún delito después de estudiar toda la documentación.

"A los de Netflix les conté absolutamente todo. Me preguntaron sobre el dinero que me dio la gente, la cámara oculta que me hizo Canal Nou. También conté que me llamó el juez por la denuncia puesta por el Fiscal de Valencia en contra mía por apropiación indebida", dijo.

"Yo aporté toda la documentación, de todo el dinero que la gente me dio para que yo siguiera la investigación. Después de cuatro meses, su señoría dijo que no había delito alguno".

"Con muy malas artes, los de Netflix cuentan lo primero pero no lo segundo, que el juez dijo no había delito. Eso lo omiten y dejan que la gente piense que soy un sinvergüenza", aseveró Fernando.