Eva González, ajena al conflicto entre cadenas: "Esas guerras no me atañen" David Saiz 17:26 - 16/09/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora de Antena 3, que estrena La Voz Kids

"El cambio a La Voz ha sido positivo porque ahora tengo otro registro más exigente"

Eva González estrena La Voz Kids, la tercera franquicia que conduce del formato musical que hace unos meses desembarcó en Antena 3. El programa se enfrenta esta noche a Got Talent y mañana, en su segundo prime time semanal, a GH VIP.

¿Qué valoración hace de las tres ediciones de La Voz en Antena 3?

Positiva. Yo no estaba mal en Masterchef, porque es un formato que adoro y me alegro de que les vaya bien. Además, sigo en contacto con ellos. Pero para mí, el cambio a La Voz ha sido positivo porque ahora tengo otro registro más exigente. Me lo paso muy bien, la verdad.

Cuando trabaja con niños se le ve diferente...

No me lo planteo. Me sale así, porque no es lo mismo trabajar con adultos que con niños. Como presentadora soy igual que como persona.

¿Le influye el hecho de ser madre?

Supongo que sí, pero yo siempre me he emocionado mucho con los niños.

¿Le cuesta mantener la 'compostura' y no llorar en un programa tan emotivo como La Voz Kids?

A veces me trago las lágrimas. Cuando llegué a La Voz, todo el mundo me decía que era un programa mágico. No creía que lo fuese tanto, pero es verdad. Es algo mágico y eso hace que salgan emociones. La música es un transmisor de emociones muy bonito. También me he reído muchísimo. Los niños no tienen filtro y eso viene muy bien porque tú también te relajas con ellos.

¿Los niños lo pasan mal cuando no son elegidos?

Los niños se reponen muy rápido y eso es una lección que nosotros tenemos que aprender. Relativizar todo un poco más.

¿Ha visto algún padre de esos que vuelcan sus frustraciones en sus hijos y por eso les llevan a programas como La Voz Kids?

No te creas. Todo el que llega a un concurso así sabe que, ante todo, está la felicidad de tu hijo. Como padre, pasas a un segundo plano y si has tenido alguna frustración, te la comes. No he visto a ningún padre que obligue a su hijo a estar en ningún sitio.



¿Qué le diría a su hijo si un día quiere participar en un programa?

Lo primero, tiene que tener el talento. Que el de cantar... como salga al padre o la madre ya te digo yo que no (risas). Eso sí, Pastora Soler le cortó las uñas por primera vez. Dicen que si lo hace un artista, el niño sale artista. Yo le dije: 'Corta una sí y otra no'. Que solo salga artista un poco (risas).

La Voz es un programa que siempre es bombardeado por la competencia para que tenga menos audiencia. ¿Cómo se toma esas guerras?

Me hace gracia, esas guerras no me atañen y no tengo nada que ver con eso. Me gustaría que no hubiera esa competencia para que la gente no tuviera que elegir. Si les gusta GH, que lo puedan ver; y si les gusta La Voz, que también lo vean.

Cuando me levanto y veo la audiencia, digo: ¿realmente es tan importante? ¿Estoy tranquila con el programa que hemos hecho? Si la respuesta es 'sí', me vale.

A veces se le ha puesto a usted en el centro de la diana como forma de atacar al programa. [Jorge Javier fue criticado por un tuit que colgó]

Eso no fue una crítica a mi trabajo. Lo que a mí me importa es que la gente esté contenta con lo que hago, pero en esas otras cosas no voy a entrar. Nosotros solo somos la imagen, una pieza de un engranaje muy grande.