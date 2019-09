Fernando García habla a Ikér Jiménez de la cinta de vídeo del caso Alcàsser: "Yo la vi físicamente, pero no su contenido" Ecoteuve.es 16/09/2019 - 11:49 0 Comentarios

'Cuarto Milenio' abrió temporada en Cuatro con el asesinatode Miriam, Desireé y Toñi

Cuarto Milenio abrió su temporada número 15 por todo lo alto, en directo y con uno de los temas tabú de nuestro país: el caso Alcàsser. El asesinato de Miriam, Desirée y Toñi en los años noventa se volvió a poner de actualidad por el documental que estrenó Netflix en verano.

Íker Jiménez lo abordó entrevistando a Fernando García, el padre de Miriam; charló con el forense Luis Frontela y Carmen Porter entrevistó a la viuda de Juan Ignacio Blanco, periodista que intentó destapar la verdad sobre el crimen y que falleció este verano.

Fernando, que reapareció en un plató de televisión después de más de 20 años, sigue sin creerse la versión oficial que se dio de los hechos: "No me cuadraba nada, me la estaban metiendo con calzador". "Las niñas no murieron en La Romana, las llevaron ya fallecidas allí", afirmó.

"A mi hija la mató alguien que no salió en los públicos. A día de hoy está en la calle, no se le ha juzgado ha salido impune", dijo dudando de la culpabilidad de Miguel Ricart y Antonio Ángles. "Fueron dos personas que tuvieron que buscar para cubrir un expediente".

Fernando García habla sobre la supuesta cinta 'snuff' del caso Alcàsser

Íker Jiménez preguntó a Fernando por la supuesta cinta de vídeo snuff que Juan Ignacio Blanco dijo tener y que tanta controversia generó. "En el documental de Netflix me preguntaron muchas veces sobre la cinta. Y yo les dije la verdad. Yo no he visto su contenido, pero yo he visto la cinta físicamente. Nada más. No sé lo que tiene", respondió.

"Juan Ignacio me dijo que era mejor que no lo viese: 'Esta cinta la voy a poner a buen recaudo, va a estar en un sitio muy protegido y va a ser nuestro seguro de vida. Te pido, por favor, que no te la enseñe'. Y ya está", siguió contando Fernando a Jiménez.

"Yo he recibido muchas cintas y esta otra, para mí era una mas. Cuando salió a la luz que contenía algo que era grave fue cuando le pedí a Juan Ignacio que no lo viera. Y respeté su decisión", afirmó aclarando que, efectivamente, la cinta se entregó al Ministerio del Interior.