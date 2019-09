Noemí Salazar confiesa en 'GH VIP 7' cómo vivió la prueba del pañuelo: "A mí no me dolió" Ecoteuve.es 16/09/2019 - 11:27 0 Comentarios

La concursante del reality de Telecinco explica la polémica tradición gitana

Algunas concursantes de GH VIP 7 han querido aprovechar la presencia en la casa de Noemí Salazar para preguntarle algunas dudas sobre la cultura gitana. La protagonista de Los Gipsy Kings habló sin tapujos de algunas de las tradiciones más polémicas de su etnia, como la de la prueba del pañuelo que se realiza a las mujeres el día de su boda.

"Yo de verdad que creo que tengo sangre gitana o que fui gitana en otra vida. Me flipa el gitaneo y la cultura gitana también. Lo que pasa es que hay que entenderla...", empezó diciendo Alba Carrillo mientras Noemí Salazar aseguraba que la gente "desconoce mucho" cómo es su cultura.

"¿Os podéis casar con quién queráis?, preguntó Irene Junquera. "Sí, y hoy en día da igual si es gitano o no. Preferiblemente gitano, pero ya hoy no importa. Y eso de que te piden es mentira. Eso se decía antiguamente: 'Tú niño para mi niña", explicó Noemí antes de confesar que ella sí se sometió a la prueba del pañuelo.

"Nadie obliga a nadie a hacerlo. Es una tradición que si la haces, estás más respetada, pero nadie te somete", aseguró la concursante, que ante las dudas de sus compañeras explico que "no siempre tiene por qué salir sangre". "Yo desde niña soñaba con el momento de mi boda y hacerme la prueba", reconoció.

Noemí aseguró entonces que el día de su boda, llegó la "ajuntaora" y le introdujo el pañuelo usando dos de sus dedos. "A mí no me dolió", afirmó Salazar mientras le preguntaban que si no le daba miedo el resultado de la prueba. "La que se pone es porque sabe lo que le va a salir", añadió ella antes de lamentar que para los novios no haya esta exigencia. "El hombre puede hacer lo que le dé la gana, pero eso no está bien", se quejó.