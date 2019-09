El verdadero motivo por el que Irene Junquera aceptó entrar en 'GH VIP 7': "Me sentía estancada" Ecoteuve.es 16/09/2019 - 11:00 0 Comentarios

La periodista confiesa qué le llevó a participar en el reality de Telecinco

Irene Junquera se derrumbó durante la gala del pasado jueves de GH VIP 7 después de que Dinio le diera 3 puntos en las nominaciones por preguntarle ante todos sus compañeros por su antigua profesión de actor porno. Tras la disputa, la concursante se sinceró con el Maestro Joao y Adara sobre los verdaderos motivos por los que aceptó entrar en el reality.

El vidente le confesó a su compañera que le sorprendió cuando se enteró de que iba a entrar en la casa porque no la veía en este rol. "No soy consumidora de esto, es la verdad. Vi el del año pasado. Pero sí me gusta vivir cosas", empezó reconociendo Junquera, que llegó a decir hace unos años que le "apestaba" el programa de Telecinco. Acto seguido, se dispuso a explicar cómo tomó la decisión de participar.

"Estuve un año bastante chunga de curro. Yo me fui de un grupo de televisión súper grande a otro y me quedé ahí... Me sentía estancada", recordó la periodista haciendo alusión al momento que saltó de La Sexta, donde colaboraba en Zapeando, a Telecinco, donde apenas llegó a participar en el fallido All you need is love de Risto Mejide.

"Viendo esto un día con mi representante le dije que podía molar. Yo sé que hay gente que me va a matar, pero son prejuicios. La gente que ve GH me va a conocer más, que yo feliz, y la que no lo ve tendrá prejuicios y eso dice más de ellos que de mí", lamentó. "Esta experiencia es brutal, como experimento... Otra cosa es lo que hay alrededor, pero ahí puedes entrar o no entrar. Y ya está", añadió.

Irene Junquera: "Quiero abrirme a otro tipo de público"

Adara preguntó entonces a Junquera si creía que participar en GH VIP le iba a perjudicar en su carrera. "El lugar en el que estás no determina tu profesionalidad. Yo si soy una periodista creíble o reputada en un ámbito, ¿por entrar aquí dejo de serlo?", preguntó. "Yo tengo una motivación laboral, que es que me conozca más gente, abrirme a otro tipo de público y que me conozca más gente y vivir una experiencia, que suena a coña pero no lo es. Para mí esto es muy potente", valoró.

Irene Junquera señaló entonces la parte negativa de todo esto: "Para mí es chungo exponerme tanto, yo esto no lo había vivido. Yo soy una imagen periodística y ahora me van a conocer cómo soy con mis mierdas, ahora llorando porque todos se vuelven en mi contra. Sé que me arriesgo, pero esto servirá para que me conozcan", concluyó.