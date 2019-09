Mila Ximénez pierde los papeles con Hugo Castejón tras nombrarle a Rodríguez Menéndez: "¡Eres un hijo de la gran puta!" Ecoteuve.es 16/09/2019 - 10:22 0 Comentarios

El ex de Miriam Saavedra logró sacar de quicio a la colaboradora de 'Sálvame'

Hugo Castejón se ha erigido como el gran villano de GH VIP 7 logrando ponerse a casi toda la casa en su contra en apenas cuatro días desde que arrancara la convivencia. Pero, sin duda, el mayor enfrentamiento que ha tenido ha sido el que ha vivido este fin de semana con Mila Ximénez, a la que consiguió sacar de sus casillas con una premeditada provocación.

Todo comenzó cuando Irene Junquera preguntó a Hugo por su historia con Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP 6. "Que Miriam le ha mandado a la mierda y ya está", respondió enseguida Mila Ximénez mientras Alba Carrillo recordaba que él se había "partido la cara" por ella en los platós. "Era por jorobar a Carlos Lozano", volvió a anticiparse Ximénez. "Yo si quiero a alguien lo defiendo", respondió Castejón, que se negaba a seguir hablando del tema.

La actitud de Hugo molestó a Mila Ximénez, que no dudó en reprochárselo: "Hay una cosa que no soporto... que te pregunten y digas que de eso no hablas". "Si no quiero hablar de un tema, ¿por qué tengo que hablar? Es como si yo digo: ¿Por qué no hablamos de Rodríguez Menéndez?", respondió Castejón en un golpe bajo hacia su compañera. El cantante mencionaba así al abogado con el que se relacionó a Mila Ximénez hace dos décadas y que llegó a referirse hacia ella como "drogadicta", "prostituta" y "proxeneta" en una televisada disputa.

En ese momento, Mila Ximénez entró en cólera perdiendo los nervios con su compañero, al que profirió todo tipo de insultos: "Tú eres un gilipollas. No te voy a dar tres puntos, voy a hacer que te echen de la puta casa. Eres un imbécil. Yo sabía que eras un gilipollas y un hijo de la gran puta, pero me lo acabas de demostrar. Eres un cerdo y un mierda de tío. No te quiero ver la cara de gilipollas que tienes en toda la casa", le advirtió.

Hugo: "Me la trae floja que sea colaboradora estrella"

Hugo Castejón logró provocar a su compañera y se mostró sorprendido por los ataques que recibió de ella: "Yo no te he insultado", se quejó. "Mierda, que eres un mierda y un chulo", insistía Mila, que tuvo que abandonar el búnker para no seguir con la bronca. "Me la trae flojísima que sea la colaboradora estrella de Sálvame, en esta casa somos todos iguales y no puede comportarse así con nadie. Te metes conmigo así y te respondo", respondió el concursante ante los reproches del resto de sus compañeros.

Mila Ximénez volvió a entrar entonces a la habitación y Hugo le pidió que se disculpara por los insultos. "¡Y una mierda para ti como esta casa!", gritó la tertuliana, que acudió finalmente al confesionario para desahogarse. "Me habían dicho que lo ignorara pero cómo soy imbécil... si es que no aprendo", lamentó. "Él se ha estudiado los resortes para atacarnos. Está hablando de algo que sucedió hace 24 años... ¡24 años!", insistió.