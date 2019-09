María Teresa Campos lanza una pulla a Mediaset: "Veo 'Puente Viejo', 'Ahora Caigo' y 'Boom" Ecoteuve.es 16/09/2019 - 0:08 0 Comentarios

La presentadora acude como invitada al nuevo programa de Toñi Moreno en Telemadrid

María Teresa Campos acabó su contrato con Mediaset hace unos meses. En las últimas semanas, ha recibido numerosos ataques desde Sálvame. "No lo veo por salud", reconoció en Telemadrid, durante una entrevista con Toñi Moreno. "Me lleva a un grado de ansiedad bastante malo". Recientemente, Carmen Borrego habló de "campaña" contra su madre.

Toñi Moreno preguntó a Campos qué veía por las tardes. "Telemadrid, ¿no?". María Teresa tiró de "sinceridad" y, de paso, lanzó un dardo a Mediaset mencionando solo programas de Antena 3.

"Veo El secreto de Puente Viejo. Estoy enganchada. Hasta doña Francisca de está haciendo buena", comentó. "Luego veo a Arturo Valls en Ahora Caigo y las bombas de Juanra Bonet. Antes veía Pasapalabra", comentó. Más tarde, cuando entraron sus hijas, Campos apuntó que seguía viendo en Rosco, la parte final de Pasapalabra.

Lea también: Toñi Moreno: "María Teresa Campos exigía muchísimo, pero es la más grande y hay que respetarla"

María Teresa Campos 'responde' a Víctor Sandoval

Uno de los últimos ataques que ha recibido María Teresa Campos vino de Víctor Sandoval, que le acusó de haberle truncado un programa. "No quiero hablar porque no me merece la pena. Puedes coger el camino de la ley y defenderte, pero no voy a decir nada", comentó Campos. "Que cada uno diga lo que quiera, otra cosa es que puedan dormir tranquilos".

Toñi Moreno también preguntó a Campos por Cuca García de Vinuesa. "¿Es verdad que le quitaste el novio a Cuca?", se interesó la presentadora. "Eso será una tontería, yo respeto mucho a una amiga mía de toda la vida".