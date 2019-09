María Patiño y Jorge Javier Vázquez se reencuentran en 'Sábado Deluxe' tras su disputa: "Me quedé en shock" Ecoteuve.es 15/09/2019 - 15:50 0 Comentarios

La colaboradora pide perdón al catalán por el mensaje de texto que le mandó

Jorge Javier Vázquez tomó el relevo de María Patiño para volver al mando de Sábado Deluxe. Fue en ese momento cuando el presentador preguntó a la colaboradora acerca de su verano e hicieron público que tienen una conversación pendiente tras un cruce de mensajes que se mandaron durante las vacaciones.

La disputa entre ellos surgió porque Patiño no contó a Jorge Javier que iba a contraer matrimonio en Sri Lanka: "Me casé, ya te contaré todo bien. Lo siento porque no te lo conté y necesito hacerlo público porque me siento mal y quiero solucionarlo".

Lea también: Emma García explota en directo en 'Viva la vida': "¡Y una mierda! Me toca las narices que la llamen fresca"

Jorge Javier Vázquez asegura que tienen una conversación pendiente

"Si contamos el cruce de mensajes que tuvimos en verano... Lo bueno fue el mensaje de rectificación que me envió pero tenemos una conversación pendiente", prosiguió el catalán antes de contar a la audiencia el contenido de esos mensajes de texto.

"Cuando recibí los mensajes me quedé en shock y el día siguiente me pidió perdón diciendo que había pasado una mala noche porque le habían picado los mosquitos", manifestó Jorge Javier entre risas ante la atenta mirada de María Patiño que reiteró que quería hablar con él para solucionarlo.