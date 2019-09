Terelu Campos no perdona los ataques de Mila Ximénez a su hija: "Hay cosas que son difíciles de olvidar" Ecoteuve.es 14/09/2019 - 17:27 0 Comentarios

La malagueña responde en 'Viva la vida' a las declaraciones de la colaboradora de 'Sálvame'

Mila Ximénez concedió una entrevista en la que abordó las últimas polémicas que ha protagonizado entre las que se encuentra la que mantiene con la familia Campos. La colaboradora de Sálvame dedicó unas palabras de arrepentimiento a Terelu pero la hija mayor de María Teresa Campos no puede perdonar ciertas actitudes de su compañera.

Emma García ha sido la encargada de preguntar a Terelu sobre las declaraciones de la sevillana. Asimismo, la colaboradora de Viva la vida ha expresado su opinión: "Yo tengo sentimientos encontrados. Las cosas no desaparecen de tu corazón de la noche a la mañana pero hay cosas que son complicadas".

Terelu no perdona las palabras de Mila sobre su hija Alejandra

"Yo creo que hay cosas que son más fáciles de digerir y de olvidar. Luego hay otras que son muy difíciles porque mi hija es lo más importante que tengo en mi vida y no puedo defraudarle ni hacerle daño", ha proseguido Terelu.

Por último, la conductora de Viva la vida ha preguntado si cree que son sinceras las palabras de Ximénez y Terelu no ha tardado en responder: "Nos conocemos muy bien y a mí no me sorprende. Estoy segura de que lo que dice lo hace desde el corazón".