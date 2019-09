Makoke carga duramente contra Mila Ximénez: "Su entrada a 'GH VIP' fue forzada y muy teatrera" Ecoteuve.es 14/09/2019 - 16:20 0 Comentarios

La tertuliana critica las primeras horas de la colaboradora en el reality show

Mila Ximénez se ha convertido en una de las protagonistas de GH VIP 7 a escasas horas de su estreno. Su participación está siendo comentada por diferentes colaboradores de televisión y la última en hacerlo ha sido Makoke, con la que ha tenido más de un enfrentamiento en la pequeña pantalla.

La malagueña aprovechó que los medios de comunicación fueron a cubrir la presentación de su propia marca para expresar su parecer sobre las primeras horas de la colaboradora de Sálvame en la casa de GH VIP. Los periodistas no dudaron en preguntarle sobre Mila por los cruces de acusaciones que tienen entre ellas desde hace años.

Makoke critica la entrada de Mila en GH VIP 7

La actual novia de Tony Spina no se cortó y criticó duramente a Mila Ximénez. Algunos piensan que podría ser para cebar su participación como colaboradora en los debates de GH VIP 7 y otros para vengarse de los ataques que ha recibido por parte de la sevillana durante los últimos años.

"Su entrada me pareció muy forzada y que estaba muy teatrera. No fue natural, era todo obvio. Va a estar todo el concurso con la historia si abandona o no. Mila no tiene la necesidad de hacer eso, porque tiene suficiente personalidad", manifestó Makoke. Unas palabras que podrían acrecentar su enfrentamiento con la colaboradora de Sálvame.