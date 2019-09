El fuerte enfrentamiento entre Hugo Castejón y 'El Cejas' en 'GH VIP 7': "Escúchame con las orejas y con la nariz" Ecoteuve.es 14/09/2019 - 15:35 0 Comentarios

El cantante asegura que están en su contra porque reman a favor de Mila Ximénez

La participación de Hugo Castejón en GH VIP 7 está dando mucho que hablar. El cantante cosechó un total de 19 puntos y es uno de los candidatos a abandonar la casa. Además, el oventese cree que su desencuentro con Mila Ximénez ha propiciado que toda la casa esté en su contra. Uno de ellos 'El Cejas', con quién ha tenido una fuerte disputa por las tareas domésticas.

El desencuentro entre los concursantes empezó cuando el joven echó en cara al ex de Marta Sánchez que no estaba cumpliendo la labor que el líder de la casa le había encargado. La reacción de Castejón no se hizo esperar y atacó duramente a 'El Cejas' con su físico y su edad: "Escúchame con las orejas y con la nariz. Vuelve al cole".

Hugo Castejón critica que sus compañeros son "palmeros" de Mila Ximénez

Nuria salió en defensa del influencer y criticó las palabras de Castejón: "Quizá tenga más cabeza que tú". Sin embargo, el ex novio de Miriam Saavedra siguió su encrucijada con el joven: "Estoy tan tranquilo y aparece este chaval a recriminarme cosas: lo de los platos, que si yo era tonto o qué, que si no había hecho una tarea Cuando Dinio sabe que me he propuesto para hacer tareas".

"Estoy recibiendo continuas agresiones. Yo lo que no voy a hacer es mirar para abajo y dejar que me peguen collejas", prosiguió el cantante haciendo referencia a los desencuentros que ha tenido con Mila Ximénez y 'El Cejas'. Además, el ovetense asegura que "hay mucho palmero" y que "es más fácil ponerse al lado de una tía que es 'emperadora' de la casa por gracia divina".