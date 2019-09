María Patiño condena el gesto de Asraf con Isa Pantoja: "No me gusta como le ha cogido del brazo" Ecoteuve.es 14/09/2019 - 14:48 0 Comentarios

La pareja protagoniza una acalorado desencuentro en el portal de su casa

La relación entre Isa Pantoja y Asraf sigue dando que hablar. La pareja protagonizó el pasado viernes una tensa disputa en plena calle tras acudir a un evento. Tal es la magnitud del desencuentro que el modelo terminó cogiendo del brazo a la hija de la tonadillera para entrar en el portal, gesto que María Patiño ha criticado públicamente desde Socialité.

Todo comenzó cuando la pareja estaba dentro del local y el ex concursante de GH VIP 6 se fue con gesto de enfado. Isa Pantoja no le dio mayor importancia y se quedó dentro de la discoteca mientras otros invitados trataban de calmar al joven. Sin embargo, Asraf decidió no regresar haciendo caso omiso a los consejos de los allí presentes.

La disputa de Asraf e Isa Pantoja en plena calle

Más tarde, la pareja puso rumbo a su casa y al llegar allí comenzaron a discutir. Fue en ese momento cuando el modelo cogió del brazo a Isa Pantoja para que entrase en el portal, una actitud que María Patiño ha condenado: "No me gusta la manera en la que Asraf ha cogido del brazo a Isa Pantoja".

Una persona cercana a la pareja ha asegurado en unas declaraciones a Socialité que la situación es "insostenible y tóxica". Además, el confidente asegura que no es la primera vez que tienen una acalorada disputa en la calle y que Asraf "cree que Isa tiene que estar a su voluntad".