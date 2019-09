Rocío Flores deja callada a Sofía Suescun con un brutal corte en 'GH VIP': "¿Te parece poco?" Ecoteuve.es 13/09/2019 - 13:50 0 Comentarios

La nieta de Rocío Jurado soltó un aplaudido 'zasca' a la reina destronada de los realities

Sofía Suescun fue este jueves a por lana... y salió trasquilada. La navarra se enfrentó en el plató de GH VIP 7 a Rocío Flores Carrasco, la hija de Antonio David y Rociíto, que inició apenas hace dos días su trayectoria televisiva como defensora de su padre durante el paso de este por la casa de Guadalix de la Sierra.

Todo comenzó cuando la reina destronada de los realities quiso hacer un reproche a la nieta de Rocío Jurado por unas palabras suyas sobre su novio Kiko Jiménez:"Rocío, sinceramente, ayer no quise decirte nada porque era tu primera vez pero a mí me duele que se le tache a Kiko de oportunista y vendido. Que lo digas además tú que tu padre ha vendido toda su vida con Rocío Carrasco", le soltó en un comentario que no gustó nada a su oponente.

"¿Sofía sabes lo que te digo? Yo no voy a entrar en tu juego de la provocación. Aquí mi misión es venir a defender a mi padre", contestó contundente Rocío Flores mientras Sofía, algo altiva, le decía que buscara el significado de la palabra "provocación".

Fue entonces cuando la hija de Antonio David le soltó un zasca que nadie se esperaba: "La tienes en el vídeo de presentación de Kiko: ¿Te parece poco llevar el pijama de Gloria Camila puesto? ¡Se acabó!", le espetó la joven dejando callada a la navarra y llevándose un gran aplauso por parte del público. "En el vídeo de presentación, yo no uso pijama y Kiko tenía que grabar el vídeo y estaba allí el pijama y me vino muy bien. Pero que yo no le quiero quitar el pijama a nadie, que si lo quiere o te lo ha reclamado yo se lo doy", respondió entre los abucheos de la grada.