Un joven, totalmente "cegado" con los pechos de su cita en 'First Dates': "Me he cegado"

Nuño, en apuros al no poder quitar ojo al escote de Queralt en el dating

"Agárrate que vienen curvas", advirtió este jueves Lidia Torrent a uno de los comensales de First Dates antes de presentarle a su cita. La camarera hacía así un presagio de lo que depararía la noche a Nuño, un mecánico burgalés que se atrevió a participar en el dating de Cuatro en busca de su media naranja.

El joven se presentó como un chico nervioso al que a veces no se le entiende al hablar por la velocidad a la que intenta pronunciar las palabras. "Además tengo una pedazo de lengua...", dijo antes de demostrarlo ante las cámaras del programa en una imagen que dejó alucinados a todos los espectadores.

"Soy un poco loco. Me gusta el riesgo, el deporte extremo, el motocross, la bicicleta... Y hace diez años tuve un accidente en Marruecos, me abrí la cabeza cinco centímetros de cráneo para adentro... Pero salí para contarlo y sólo perdí el olfato", le contó a la camarera del programa antes de que esta le invitara pasar al salón principal del local.

Nuño alucina con los pechos de Queralt: "Me he cegado"

Lidia Torrent presentó a Nuño a su cita, Queralt, una joven que dejó boquiabierto al comensal por su físico. "Tiene unos buenos pechos, que es lo primero que me he encontrado al sentarme. Se me van los ojos, no sé dónde mirar con eso ahí en frente", comentó entre risas el joven, que no podía quitar su mirada del escote de su acompañante. "Yo reconozco que unos buenos pechos a mí me encantan y me he cegado ahí con ello", reconoció con humor.