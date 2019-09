Dinio hunde a Irene Junquera, que acaba llorando en 'GH VIP': "Se te ha visto el plumero" Ecoteuve.es 13/09/2019 - 9:53 0 Comentarios

La periodista deportiva, nominada con Hugo Castegón y Anabel Pantoja

La primera noche de nominaciones de GH VIP acabó en drama. Irene Junquera se convirtió en protagonista de las votaciones por un encontronazo que protagonizó con Dinio cuando éste argumentó por que quería dar a la periodista sus tres puntos.

"Haces muchas preguntas de corazón y dices que no te gusta el salseo, ¿qué haces aquí entonces?", criticó el concursante cubano.

"Le pregunté que si había sido actor porno, pero nada más", se defendió Junquera. "Se te ha visto el plumero desde que entraste. Pido y espero que estés nominada, por favor", espetó Dinio.



"Estás haciendo el papel, pero si eres actor lo entiendo", contestó. irónica, la periodista deportiva, excolaboradora de El Chiringuito. "Me estás atacando y yo no te he hecho nada. No me gusta tu manera de dirigirte a mí", explicó Irene Junquera, que no pudo contener las lágrimas.

Irene Junquera, Hugo Castejón y Anabel Pantoja, nominados

Los tres puntos de Dinio no fueron los únicos que recibió Irene Junquera. La presentadora fue una de las más votadas con Hugo Castegón y Gianmarco Onestini. Dinio, líder de la semana, salvó a este último. Su decisión provocó que Anabel Pantoja cayera nominada.