Desproporcionado ataque de la madre de Noemí Salazar a Jorge Javier en 'GH VIP 7': "¡Qué tramposa eres!"

El presentador queda "en shock" tras una dura bronca: "Me tiembla la voz"

Máxima tensión en el plató de GH VIP 7. Raquel, la madre de Noemí Salazar, estalló contra Jorge Javier Vázquez porque, según ella, no le daba el protagonismo que merecía en comparación con otros defensores de concursantes. [El dineral que cobran todos los concursantes de GH VIP]

Raquel lanzó una serie de ataques que dejaron "en shock" al presentador, sobre todo porque le acusaba de no darle "su sitio" cuando el programa llevaba 24 horas de emisión y tan solo dos galas. Incluso le ha llegado a espetar que "no le acercara la mano", cuando Jorge Javier no estaba haciendo ningún gesto especial. De hecho, el presentador permitió que Raquel explicase todo su argumento.

"Si no estás cómoda es mejor que no vengas", contestó Jorge Javier Vázquez, que por primera vez se quedó en un plató descolocado. "¿Me estás echando?", contestó ella. "¡Pero qué tramposa eres!", lamentó el presentador de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez: "Me tiembla la voz. Estoy en shock"

Después de la pausa publicitaria, y sin Raquel en plató, Jorge Javier explicó el terrible momento que acababa de vivir.

"Si no le gusto, está en su derecho, lo que no puedo entender son esas acusaciones que ha lanzado sin fundamento, intentando manchar e insinuar cosas", dijo. "Me tiembla la voz. Estoy en shock. Jamás lo hubiera pensado".