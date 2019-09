Alba Carrillo y Antonio David incendian 'GH VIP' con una nueva bronca: "No puedes meter mierda así" Ecoteuve.es 12/09/2019 - 19:53 0 Comentarios

La modelo y el exmarido de Rocío Carrasco se enzarzan en el reality

Antonio David Flores y Alba Carrillo protagonizaron este miércoles el primer cara a cara de la séptima edición de GH VIP. Los concursantes protagonizaron una fuerte discusión en directo por las rencillas de su pasado y la gran amistad que la modelo mantiene con Rocío Carrasco, exmujer del exguardia civil con la que ha mantenido durante años una gran guerra judicial en los tribunales.

Carrillo y Flores acabaron la noche enterrando el hacha, que han vuelto a alzar este jueves durante el primer día de convivencia en Guadalix de la Sierra. Tras la tranquilidad de la siesta, llegó una gran tormenta después de que la madrileña intentara explicar los motivos por los que está enfadada con el malagueño.

Según explicó Alba, el enfrentamiento comenzó cuando ella concursaba en Supervivientes 2017. En aquel momento, Antonio David habría soltado algunos comentarios sobre su tía y su ex novio que no le sentaron nada bien.

"Tú dijiste que mi tía repudió a mi madre porque se había portado fatal, y eso no es así", le reprochó al exyerno de Rocío Jurado. "Tu tía y tu madre estaban enfadadas. Habría que mirar el contexto en el que lo dije, estábamos en un debate...", se explicó el andaluz.

La cosa no se quedó ahí y ambos comenzaron a elevar el tono de la discusión. "No puedes meter mierda así en una familia", le reprochó. "Te lo explico fuera de la casa, no quiero contarlo aquí", le hizo saber el concursante a su compañera, que le invitaba a desvelarlo. "Dilo aquí, no tengo nada que esconder".

"Alba, estoy seguro de que ese comentario no lo hice de la forma que dices. Fue porque tu tía lo pasó muy mal, estuvo llorando y yo le cogí cariño estando en plató", se intentaba defender Flores antes de conocer el otro motivo por el que Alba no puede ni verlo.

En esta ocasión, el afectado habría sido su exnovio: "Dijiste que me había dejado, cuando era incierto, y que se avergonzaba de mí", le recriminó. "¿Me equivoqué? ¿Cuánto tiempo tardasteis en dejarlo?", le preguntó a la modelo en un momento del que, a buen seguro, se conocerán más detalles durante la segunda gala.