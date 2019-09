David Broncano 'recoge cable' y recupera un día después las preguntas del dinero y el sexo en 'La Resistencia' Ecoteuve.es 18:10 - 12/09/2019 0 Comentarios

"Se nos calentó un poco el morro", reconoce el cómico tras las críticas

El pasado martes, dio comienzo la tercera temporada de La Resistencia con una noticia que asombró a los espectadores. David Broncano anunció que los invitados ya no tendrán que responder a la pregunta de cuánto dinero tienen y cuántas veces han mantenido relaciones sexuales durante el último mes.

A cambio, el programa mostraría una caja al invitado para saber cómo es su reacción al descubrir lo que hay en su interior. Todo ello, después de que el famoso de turno firmase un contrato en el que se comprometía a no desvelar el contenido del recipiente.

Lea también: 'La Resistencia' enfada a sus fans al eliminar la pregunta del sexo y el dinero por una caja: "¿Pero qué mierda es esta?"

Javier Botet fue el segundo invitado de la nueva temporada y pese a haberse anunciado que no se le preguntaría por el dinero, Broncano terminó haciéndolo. Más tarde, aludió al comentario que dijo un día antes: "Ayer dije, porque se nos calentó un poco el morro, que ya no iba a preguntar lo del dinero y follar pero es que claro, la verdad es que es interesante".

Tras estas palabras, el actor no tuvo ningún problema en desvelar el dinero que tiene en el banco: "Yo te digo en general lo que tengo. No tengo mucho, entre el piso que me he comprado... 500.000 o 600.000, por ahí". "Es que es un dato que es interesante, el dinero. Igual lo pregunto más días, no sé", aseguró Broncano tras las críticas recibidas.