La hija de Pablo Carbonell emociona con su increíble historia de superación: siete operaciones y tres años escayolada

Mafalda contó en 'El hormiguero' que nació con el síndrome de artrogriposis de miembros inferiores

Mafalda Carbonell, hija del cómico Pablo Carbonell, dio todo un ejemplo de superación. La pequeña acudió a El hormiguero junto a Inma Cuesta este miércoles para promocionar su película Vivir dos veces, que llegó al cine el pasado viernes.

Mafalda emocionó a todos los espectadores al contar su historia. "Naciste con un síndrome que se llama artrogriposis múltiple, ¿es así como se llama?", preguntó Pablo Motos a lo que ella corrigió: "No, es artrogriposis de miembros inferiores".

"A tus padres les dijeron que no ibas a poder andar y, evidentemente, se equivocaron porque eres una luchadora, pero sí me han contado que estuviste tres años con las piernas escayoladas y que te operaron muchas veces", ahondó el presentador. "Siete", confirmó Mafalda.

"No me acuerdo porque era muy pequeña. He visto fotos, solo me acuerdo de una vez que era mi cumpleaños y dijo mi madre que me dijo que había que quitarse las escayolas y fuimos al hospital", relató ella.