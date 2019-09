Maestro Joao ('GH VIP') desvela una irreconocible imagen de su pasado y todo el mundo le saca el mismo parecido Ecoteuve.es 12/09/2019 - 11:41 0 Comentarios

El vidente ha experimentado un impactante cambio de imagen desde su juventud

Maestro Joao era uno de los grandes reclamos por parte de los seguidores de Gran Hermano VIP de cara a su séptima edición en Telecinco. Y aunque su nombre había sonado con fuerza durante las últimas semanas, el reality lo terminó haciendo oficial este miércoles durante la primera gala.

El programa provocó en su estreno un esperado cara a cara entre el vidente y Adara Molinero, y es que Joao es el actual novio de Pol Badía, expareja de la azafata en una relación que se inició cuando ambos coincidieron como concursantes en la casa de GH 17.

Y aunque el encuentro entre ellos acaparó toda la atención de los espectadores por la gran bronca que protagonizaron en directo, una imagen correspondiente al vídeo de presentación del Maestro Joao provocó una gran ola de comentarios en redes sociales. Tras resumir su trayectoria profesional, el adivino quiso desvelar ante las cámaras una fotografía de su pasado en la que aparecía irreconocible.

"He hecho peluquería, cocina, he estado de camarero, he hecho acupuntura... No veas tú el cambio. Luego dirá la gente que me he operado...", declaró irónico el concursante, cuyo look en el pasado era completamente distinto al actual: con más peso, más pelo, barba, gafas y un sobrio traje de chaqueta y corbata.

El momento provocó todo tipo de chascarrillos entre el público, que le encontró al Maestro Joao un parecido más que razonable: ¿Fue en el pasado el vidente El Profesor de La Casa de Papel?

me explicas el maestro Joao de joven siendo igual que el profesor de la casa de papel- #ghvip7estreno pic.twitter.com/MROjJtajew — pablo (@garjugot) September 11, 2019

En su juventud el maestro joao podría haber pasado por el profesor de la casa de papel y tan tranquilo #ghvip7 pic.twitter.com/CCjVqYX248 — Marta (@martafrndz13) September 11, 2019

Maestro joao, antes y después de ser profesor de la casa de papel #ghestreno #GHVIP7 pic.twitter.com/ANhvi4oXii — Ari ???? (@holdupthelight) September 11, 2019

El maestro Joao de joven era el profesor de la casa de papel #ghvip7 pic.twitter.com/hj5MEGgLUP — ~ G ???????? (@pase_y_Bea) September 11, 2019

#GHVIP7 Maestro Joao es el Profesor de la casa de papel hace 27 años! ???????????? pic.twitter.com/1GMcqPO9u8 — AlvaroGarrido™ (@SevillanoAlvaro) September 11, 2019