El mayúsculo corte de una comensal a su cita de 'First Dates': "No encajaríamos ni como amigos"

Anabel e Ismael protagonizaron una desastrosa velada en el 'dating' de Cuatro

First Dates volvió a abrir sus puertas por segundo día consecutivo tras el parón por el fútbol. Ismael y Anabel, dos de los protagonistas de este jueves, tuvieron una cita completamente desastrosa.

La joven de 22 años, que venía desde Sevilla, confesó ser muy devota: "Vengo con gorra porque me gusta El Rocío, cantar y las romperías", aseguró a Carlos Sobera. Por su parte, Ismael siente pasión por los coches.

Desde el primer momento no hubo química. "Es muy parado. Me gusta alguien con más chispa, que me acompañe en mis locuras. Y él ni lo parece", dijo a las cámaras del dating de Cuatro al aseverar también lo mucho que le gusta la fiesta: "¡Me pongo como las Grecas!".

La cita fue en picado cuando Ismael empezó a contar que él quería tener una familia y seguir en su pueblo con su negocio. "No quiere salir del pueblo. Se quiere quedar ahí con sus animales y con sus vacas. Creo que el futuro es casarse con una oveja porque no quiero nada".

Anabel, a Ismael: "No encajaríamos ni como amigos"

El siguiente tema a tratar fue la religión. "¿Eres creyente?", preguntó ella a lo que él respondió con guasa: "Creo en las fiestas que nos pegamos". A Anabel no le gustó tampoco que Ismael no supiera cuál era el patrón de su pueblo.

No había que ser adivino para saber cuál iba a ser la decisión de la sevillana al terminar la cita. Y mientras que él optó por una "amistad", ella le pegó un tremendo corte: "Creo que como amigos tampoco encajaríamos porque eres muy quietecito y a mí me gusta que a mis amigos les guste la fiesta".