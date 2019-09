Adara y Maestro Joao sacan los cuchillos en 'GH VIP': "Estás envidiosa porque me llevé el caldo bueno" Ecoteuve.es 11:03 - 12/09/2019 0 Comentarios

El vidente está saliendo con Pol Badía ('GH 17'), exnovio de la azafata

Desde que se confirmó la vuelta de GH VIP, mucho se ha especulado sobre la posible participación del Maestro Joao. Sin embargo, Telecinco no lo hizo público hasta la primera gala del programa, forzando un cara a cara con Adara Molinero, ex pareja de su novio y concursante de la vigente edición del formato.

La madrileña entró en un búnker que forma parte de la casa sin saber que la primera persona con la que se encontraría sería con Joao. En un primer momento, los concursantes tuvieron un saludo cordial, pero el programa les enseñó unos vídeos en los que ambos criticaban la actitud del otro.

Cruce de acusaciones entre Adara y el Maestro Joao

En las imágenes, Adara salía manifestando su opinión sobre la relación que mantienen Joao y Pol: "Yo pensaba que era una broma. No conozco a Joao pero quizá quiera vivir una segunda juventud. Es algo ridículo, no pegan para nada. No me los imagino... en la intimidad".

Tras esto, el Maestro Joao no tardó en arremeter contra la joven: "Yo creo que tiene envidia porque la que se lleva el caldo bueno soy yo. Has usado malas artes porque te has metido con una persona de una relación anterior mía que no entraba en este juego. Lo usaste para decir que Pol hacía lo que él: vivir de mí, tener de mí, estar con un señor mayor...", le empezó recriminando.

Joao le hizo saber que a los padres de ese chico no les gustó que Adara se metiera con él. "Deja de manipular la situación", le respondió la de Alcobendas. "Tú dijiste que yo estaba con Pol como estaba con el anterior niño: que si le sacaba las cosas, que si le pagaba... ¿Te parece bonito? Tú estas con un señor que podría ser tu padre y la gente puede decir que te vas con él por interés, porque ganó un concurso y hay pasta", insistió enfadado el vidente. "De ti también dicen otras cosas...", replicó Adara antes de que Jorge Javier entrara para poner paz entre ellos.