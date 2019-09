La hija de Rocío Carrasco y Antonio David debuta en 'GH VIP' y se pronuncia sobre el enfrentamiento de sus padres Ecoteuve.es 12/09/2019 - 10:09 0 Comentarios

"Han sido los años más duros que hemos tenido", dijo la joven durante el programa

Antonio David Flores fue el primer concursante en entrar a la casa de Gran Hermano VIP y protagonizó una emotiva despedida con su hija, que será la encargada de defender al malagueño en plató. Además, no dudó en hablar de su relación con Rocío Carrasco y los enfrentamientos judiciales que han tenido desde su separación.

El tertuliano de televisión se emocionó cuando Jorge Javier Vázquez le sorprendió al conectar en directo con Rocío Flores. La joven no dudó en apoyar a su padre y dedicarle unas emotivas palabras: "Te lo debía, me va a costar, pero te quiero con locura y ojalá te vea lo más tarde posible".

Rocío Flores saca la cara por su padre en 'GH VIP 7'

No todo quedó ahí, ya que Antonio David Flores narró en su vídeo de presentación todos los enfrentamientos que ha tenido con la hija de Rocio Jurado: "La última demanda ha sido la más dura ya que me interpuso una querella por violencia de género, maltrato físico y psicológico continuado. Solicitaba cinco años de prisión y una indemnización de 180.000 euros. No es fácil asimilar esto cuando eres inocente. Te destroza la vida".

Por último, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco expresó su parecer sobre las declaraciones de su padre: "Han sido los años más duros que hemos tenido. No es nada fácil pero todo ha salido bien y la familia está unida".