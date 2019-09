Broncón entre Vicky Martín Berrocal y Ana Obregón en 'MasterChef Celebrity': "¡Chiquilla, ponte a hacer algo!" Ecoteuve.es 12/09/2019 - 9:45 0 Comentarios

La protagonista de 'Ana y los siete' fue la primera expulsada de la cuarta edición

Los fogones de MasterChef volvieron a encenderse este miércoles para recibir a los famosos de la cuarta edición del Celebrity. Ana Obregón fue la primera expulsada del programa. La presentadora fue un desastre en todas las pruebas, tanto que llegó a desesperar a sus compañeros.

El roce más sonado fue el que tuvo con Vicky Martín Berrocal en la prueba de exteriores, realizada en la fortaleza de Sant Julià de Ramis, Gerona. La protagonista de Ana y los siete fue la capitana del equipo azul. Su forma de dirigirse a su compañera hizo saltar las chispas en cocinas.

"Tienes que hacer algo. No puede ser que seas la capitana y no estés haciendo nada. Tienes que cocinar tú también", le abroncó la diseñadora a Ana, que andaba totalmente perdida y sobrepasada por la situación.

Esto terminó por desesperar a Vicky, que empezó a vocear: "Menuda capitana... Mírala a ella. Ella se da vueltas. ¡Chiquilla, coge y haz algo!". "Venga, tranquila, que hay mucho tiempo", intentó calmar la bióloga sin suerte. "¡Cómo que tranquila! ¡Vamos a ver Ana, por favor, que tienes que hacer algo tú".

Obregón siguió intentando poner paz, pero Berrocal la apartó de su puesto donde estaba cortando los tomates con un manotazo: "¡Venga, quítate de aquí! ¡Qué te quites de aquí!". Finalmente, Elena Furiase intercedió pidiendo a Ana que se pusiera a "freír".

Está claro que a @vickymberrocal le supera la forma de ser capitana de Ana Obregón https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/nuc51ipXP7 — MasterChef (@MasterChef_es) September 11, 2019

Ana Obregón, primera expulsada de 'MasterChef Celebrity'

El equipo de Ana Obregón fue el perdedor y los jueces recriminaron su actitud. "Has sido Antoñita la fantástica". Ella le restó importancia: "No me quita el sueño, sinceramente no".

Ya en plató, Ana se convirtió en la primera expulsada del concurso después de que su plato Atún a la cata a ciegas tuviera una deliberación fatal: "Está asqueroso".