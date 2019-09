Patricia Ledesma ('GH 3') reaparece en Telecinco para contestar a su madre Encarni Manfredi: "No tenemos relación" Ecoteuve.es 11/09/2019 - 19:38 0 Comentarios

La exconcursante se reencuentra (por teléfono) con Kiko Hernández, su pareja en Guadalix

Patricia Ledesma ha reaparecido este miércoles en Sálvame. La que fuera pareja de Kiko Hernández en la tercera edición de Gran Hermano ha entrado al programa de Telecinco por vía teléfonica para contestar a su madre Encarni Manfredi.

Era la primera vez que Patricia y Kiko hablaban después de "mucho tiempo". La sevillana se ha mostrado muy molesta después de que Encarni afirmara que tenía "mala suerte con los yernos", un "chascarrillo", según ella. "Es mentira. Mi marido es un tío estupendo y mi cuñado más aun", ha dicho ella.

A continuación, tras ser preguntado por Hernández, Patricia ha desvelado que no tiene "ningún tipo de relación" con su madre "desde hace muchos años". La exconcursante ha contado que en las reuniones familiares ella "no está".

"Yo soy todo corazón para desgracia mía. ¡Valiente gilipollas estoy hecha! ¿A mi me vas a decir egoista? ¿a mí? Que no doy el coño porque no puedo", contestaba Encarni muy alterada a su hija ante los gritos de su marido (padre de Patricia) para que se calmara.

Después, Patricia hablaba sobre Hernández: "No tengo nada en contra de Kiko. Con Kiko cero problemas. Tengo una vida tranquila con mis niños en mi casa. Kiko ayer lo explicó muy bien. Esta etapa ya pasó. Y ya está. Hasta aquí".

Kiko Hernández pide perdón a Encarni Manfredi

Minutos antes, Kiko pedía perdón a su exsuegra Encarni por todos los enfrentamientos que había tenido en el pasado, de hace 17 años: "Hoy te quiero pedir aquí, de Madrid a Sevilla, Encarna, te pido perdón por todo lo que te hice".

Cabe recordar que este martes, el colaborador se sinceró mostrándose muy arrepentido de su etapa de Crónicas Marcianas: "Dije barbaridades por dinero y me avergüenzo".