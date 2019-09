Kiko Matamoros, dispuesto a volver al 'Eje del Mal': "Fuimos imbatibles y lo volveríamos a ser" Ecoteuve.es 11/09/2019 - 18:48 0 Comentarios

El defensor del espectador de 'Sálvame' podría recuperar su silla de colaborador

Antes de entrar en la casa de Gran Hermano VIP, Mila Ximénez quiso despedirse de sus compañeros de Sálvame no sin antes lanzar una propuesta a Kiko Matamoros: que volviera al famoso Eje del Mal que formaban junto a Kiko Hernández si las cosas le iban bien en el reality de Telecinco.

La triada que formaban los tertulianos se rompió en 2015 a raíz del conflicto que tuvo Mila con Makoke cuando esta seguía con el colaborador. Esta guerra afectó al grupo y terminó, pasados los años, con Matamoros tomando la decisión de abandonar el programa.

Su ausencia en la televisión duró un tiempo y finalmente regresó reconvertido en el defensor del espectador tras la marcha de María Teresa Campos. Ahora, el madrileño podría recuperar su silla habitual en Sálvame, a la vista de las declaraciones que ha hecho este miércoles en directo.

"El Eje del mal no hemos dejado de serlo nunca. Es algo que en el fondo llevo madurando un tiempo y que me hace ilusión pero por otro lado me da un poquito de pereza", confesó ante la pregunta de Kiko Hernández de si se atrevería a una reunificación del grupo. Fue entonces cuando Patiño le advirtió de que ahora iba a tener "más competencia".

"El Eje del mal tuvo y tendría tanta fuerza que es imposible que se le derrote en un plató, no hay ni un antecedente", respondió tajante Matamoros provocando las risas de Kiko Hernández. Según, el tertuliano, la conexión entre ellos era tal que casi podía considerarse "telepática".