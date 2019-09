Nuria 'Fresita' reaparece para hablar de su supuesta ruina económica: ¿ha pedido dinero para comer? Ecoteuve.es 11/09/2019 - 12:33 0 Comentarios

La ganadora del reality de Telecinco da la cara para enfrentarse a los rumores

Este fin de semana, Socialité informó a la audiencia de que Nuria Yáñez, más conocida como Fresita, estaría totalmente arruinada. Según el programa presentado por María Patiño, la ganadora de Gran Hermano 5 no habría sabido administrar el dinero del premio y estaría atravesando una situación económica muy complicada.

"Yo he escuchado que estaba arruinada. Ella ha llegado a pedir dinero para poder comer", aseguró Jordi, un examigo de la catalana, que desveló que Fresita había llegado a llamar a otro amigo suyo para pedirle 20 euros y poder comer en Navidad.

El joven añadió además que Yáñez no habría superado aún su paso por el reality de Telecinco. "Siempre habla de Gran Hermano. Está muy bien, porque ganó el concurso, lo que ocurre es que han pasado ya más de diez años...", destacó Jordi, que se quedó corto, ya que la victoria de Fresita se produjo en enero de 2004, hace casi 16 años. "Ella siempre habla de que tiene ganas de volver a la tele para ir a Supervivientes", añadió.

Fresita da la cara para aclarar los rumores

Ante estas declaraciones, Fresita ha decidido no quedarse callada y ha reaparecido en Cazamariposas para aclararlo todo. La de Tarragona, que se definió como "una chica trabajadora y luchadora", aseguró que gracias a su esfuerzo, ha logrado "tener un ático, desde donde miro al cielo, y un piso en la playa". "¿Vosotros creéis que yo tengo problemas?", planteó entonces.

"Tengo un trabajo de dependienta que me proporciona una nómina y una estabilidad", desveló. "Nunca he pedido 20 euros para comer y menos en Navidades, porque la que siempre acaba rascándose el bolsillo para invitar a mi gente soy yo. Y una cosa, el dinero no da la felicidad, la felicidad está dentro de uno", defendió la exgranhermana.

"Fresita da una imagen de felicidad que no tiene"

Las críticas de Jordi hacia la que fuera su amiga no quedaron ahí y según sus palabras a Socialité, Fresita tiene una doble cara con un fuerte carácter difícil de gestionar: "Tiene mucho afán de protagonismo. Es una persona delante de las cámaras, y detrás de las cámaras es otra. Es una persona difícil de llevar. O haces todo lo que pide o no eres amigo de ella. Yo en siete años que he sido su amigo he visto a muchas personas que han caído", señaló. "Lo está pasando bastante mal y da una imagen de felicidad que no tiene", apuntó.

Tal y como afirma Jordi, Fresita ha llegado a quedarse con el dinero de trabajos que han hecho los dos en colaboración. "Hemos participado en algún bolo juntos, ella cantaba y yo bailaba, y yo no he visto ni un duro. Ella no me ha pagado porque me dijo que había cobrado muy poco".