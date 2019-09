Una joven, en 'First Dates': "Me gusta que mi hombre sienta que tiene al lado a su mujer, su niña y su puta" Ecoteuve.es 11/09/2019 - 10:24 0 Comentarios

Ilaria sorprendió a todos con lo que dijo nada más entrar al restaurante de Cuatro

Carlos Sobera volvió a abrir este martes las puertas de First Dates después de varios días de parón en Cuatro por la emisión de los partidos de la fase de grupos del Mundial de Baloncesto 2019 que se celebra en China. El restaurante del amor de Mediaset recibió así la visita de numerosos solteros dispuestos a encontrar en el dating a su media naranja.

Y al acabar la noche, una de las citas que mejor terminó fue la que protagonizaron Pablo e Ilaria. Pablo, un empresario de 46 años procedente de Barcelona y cantante de ópera en su tiempo libre, llegaba afirmando que buscaba una mujer con la que compartir su vida.

A su entrada en el local, el hombre se encontró con Ilaria, una organizadora de eventos de 31 años procedente de Nápoles, aunque también residente de Barcelona.

El éxito de la velada llegó por el desparpajo de la pareja, que no se cortó un pelo a la hora de decir lo que pensaban. En el caso de Ilaria, quedó patente desde su primera frase ante las cámaras de Cuatro, que no dejó indiferente a nadie: "Me gusta la complicidad, saber que mi pareja tiene a su lado a su mujer, su nena y su puta... Perdón", dijo sin pudor nada más presentarse.

La noche dio comienzo y, de entrada, Ilaria hacía pensar que la cosa no acabaría del todo bien. "Físicamente, la verdad es que no me atrae nada", aseguró la italiana, que poco a poco fue cambiando de parecer al conocer mejor a Pablo. "Lo que más me gusta de Pablo es que es una persona muy sociable", señaló la mujer, poco antes de la decisión final. "Me gustaría conocerlo mucho más, porque nos hemos encantado en muchas cosas", concluyó la joven, dispuesta a tener un segundo encuentro con Pablo, que protagonizó una de las mayores remontadas de la historia del programa.