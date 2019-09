Kiko Hernández descubre las 'miserias' de 'Crónicas marcianas': "Dije barbaridades por dinero y me avergüenzo. Era vomitivo" Ecoteuve.es 10:14 - 11/09/2019 1 Comentario

El colaborador de 'Sálvame' se "arrepiente" del tipo de televisión que hizo en sus inicios

"El culpable era yo, porque aceptaba y después iba al banco a cobrar el talón", admite

Recuerda la llamada de Sardá: "Me dijeron que tenía que decir una serie de cosas y yo me negué"

Kiko Hernández está "arrepentido" de algunas cosas que ha hecho, y dicho, en algunos programas solo "por dinero". El colaborado más polémico de Sálvame asegura que nunca volverá a repetir ese tipo de televisión que, según su relato, alcanzó el máximo apogeo en la época de Crónicas Marcianas.

"Antes me ganaba la vida de una forma sucia", reconoció. "Me llamaban de Salsa Rosa e iba a poner a parir a una persona que no me había hecho nada y me llevaba un dineral", explicó. "Nos decíamos de todo por dinero. Y es triste", recordó Hernández. "Ahora no lo haría. Me avergüenzo de haber hecho ese tipo de televisión".

Kiko Hernández habló en estos términos en Sálvame después de ver unas imágenes de Encarni Manfredi, su ex suegra y madre de Patricia Ledesma, la novia que tuvo en GH. Con Encarni tuvo varios enfrentamientos en los platós hace 17 años. "He llegado a decir tales burradas de esta señora... Le hice mucho daño".



Lea también: Kiko Hernández da a Terelu donde más duele: "Eres tramposa y muy mala profesional"

Hernández habló con crudeza de esa etapa en televisión. "Hacía cosas con las que no estaba conforme, pero yo solo veía el dinero", admitió. "Pensaba que esto me iba a durar poco". "Crónicas Marcianas era muy heavy... tenías que decir pu** a una pobre que acababa de salir de GH nada más sentarte en la mesa. Era lo que te exigían en aquel momento o lo que tú entendías que tenías que hacer. Era vomitivo".

La llamada de Sardá a Kiko Hernández "a las 9 de la mañana"

"¿Sardá decía que tenías que decir eso?", preguntó Paz Padilla, que colaboró en Crónicas marcianas en una época anterior. "No, no. Yo no voy a morder la mano de alguien que me ha dado de comer", intentó escapar Kiko. "Te lo digo porque yo lo he hablado con Sardá y me dice que él no tenía constancia de eso".

Esa afirmación de Paz no gustó a Kiko. "Tampoco me gusta que diga eso porque si quiere le recuerdo la última llamada que me hizo un día a las 9 de la mañana. Una noche me dijeron que tenía que decir una serie de cosas, yo me negué y a la mañana siguiente me llamó Sardá", explicó Kiko, que prefirió no pronunciar lo que le dijo el popular presentador.

En Crónicas marcianas la cosa se puso complicada en su última etapa. "Cuando Buenafuente empieza a hacer daño [desde Antena 3] y a ganar, se anunció que quedaban 100 programas para acabar Crónicas. No te imaginas cómo eran esos programas... Yo no podía dormir de la tensión, porque el programa se iba a terminar y nos ganaba el otro".



Con todo, Kiko Hernández reconoció que "el principal culpable de hacer esa televisión era yo, porque decía que sí y luego iba al banco a cobrar el talón. Tengo claro que esas cosas no las voy a volver a hacer. No compensa".

Sardá intentó fichar a Lydia Lozano: así fue su reunión en Barcelona

Lydia Lozano trabajaba en aquella época en Tómbola, el 'padre' de todos los programas del corazón. Sardá se interesó en ella para incorporarla a la plantilla de Crónicas marcianas y se citaron en Barcelona.

"Me propuso dejar Tómbola para irme a Crónicas", recordó la periodista. "Se había ido Carlos Ferrando y me dijo que era un tren que solo pasaba una vez en la vida. 'Yo voy en el Ave', le contesté, porque Tómbola era maravilloso".