Rosa López, 'enamorada' de Laura Matamoros: su beso en la boca en la final de 'Ven a cenar conmigo' Ecoteuve.es 11/09/2019

La cantante cayó rendida ante la cena de la influencer, ganadora del concurso

Rosa López se ha pasado toda la edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition hablando de amor, sexo y del novio que busca y nunca llega. "Soy una fiera en la cama", llegó a decir la ganadora de Operación Triunfo.

La sorpresa vino en el último capítulo del capítulo, cuando Rosa cayó rendida ante Laura Matamoros, ganadora del programa con un menú que sedujo a la cantante.

"Estoy alucinando, de verdad. Eres una mujer de bandera. Está súper cremoso. Delicioso... Estoy tan embriagada por todo lo que has hecho. Tan embriagada que te daría un beso en la boca", dijo Rosa López.



Dicho y hecho. La artista se acercó a la influencer y le plató un beso en los morros. "¡Qué rico ha estado el beso!", comentó después. "Me ha venido muy bien este programa para liberarme un poco. Ha sido muy enriquecedor".

Aless Gibaja no dejó escapar la oportunidad. "A ver si te van a gustar las chicas y no lo has descubierto todavía", comentó el instagramer. "No no. Te digo que no. Pero me ha encantado el beso".