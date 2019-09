'Sálvame' rescata el pasado (otra vez) de Kiko Hernández en 'Gran Hermano': "¡Qué horror!" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 19:45 1 Comentario

El programa de Telecinco ha mostrado imágenes de su participación en el reality

Kiko Hernández es uno de los 'intocables' de Sálvame... hasta hoy. El programa le ha amenazado este martes con un vídeo en el que se afirmaba que una persona iba a hablar de él mientras se visionaban imágenes de su pasado en Gran Hermano.

"Las obsesiones son malas, lo digo para la persona que está obsesionado con sacar imágenes mías de la casa de Gran Hermano", ha dicho el colaborador tras el vídeo. "Son personas que han estado cerca de ti y no soportan que te vaya bien", ha aclarado Paz Padilla.

Mientras debatían quién podría ser esa persona que tiene cuentas pendiente con Hernández, la realización de Sálvame ha vuelto a poner imágenes de esa etapa que nada gusta a Kiko: "¡Ya estamos!", se ha quejado.

"Mira, el Chavo del 8", ha bromeado a continuación la presentadora a lo que Sandoval ha añadido que "estaba monísimo" y que "envidia de Patricia que estuvo contigo en el edredón". "Madre del amor hermoso, qué horror", zanjaba. "Antes me molestaba verlas, pero como me las ponéis todos los años, me estoy acostumbrando".