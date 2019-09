Kiko Hernández explota contra Rosa Benito ¿tras llamarlo "mediocre"?: "La inventora de la mierda fuiste tú" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 19:21 3 Comentarios

El tertuliano responde a su excompañera tras darse por aludido de un tuit

Kiko Hernández ha destapado este martes el gran enfado que tiene Belén Esteban con Rosa Benito después de que esta le diera 'like' a un tuit machista en el que se atacaba duramente a la de San Blas y a Nuria Marín, presentadora de los viernes en Sálvame durante el verano.

"Ves estas imágenes y cuesta distinguir si se trata de instantáneas de un club de carretera o de un programa que se emite en horario infantil", escribió alguien anónimo en un lamentable comentario que terminó recibiendo el 'me gusta' de Rosa Benito.

Lea también: La confesión sexual de Loles León que ruborizó a Rosa Benito: He hecho orgías y mola, es mejor que ir al gimnasio

Paz Padilla, presentadora de este martes, invitó a Belén Esteban a que explicara ella misma qué había ocurrido: "No, no quiero hablar. Pero yo tengo mi conciencia tranquila. No quiero hablar porque me da pena. Y no le voy a dar ni media. Yo me he matado en este plató por ella y todos mis compañeros lo saben", empezó diciendo la tertuliana.

"Luego cuando me veas en maquillaje no vengas a darme un abrazo. Porque yo he sido tu amiga... lo he sido, pero ya no lo soy. Si yo fuera mala, ahora mismo diría de todo. Pero no lo voy a hacer, porque te he querido mucho y no me arrepiento de haberte defendido. Pero no me provoques. Y no te escondas detrás de un tuit, o de un like, o de un fake o de un fot o un fit... Piensa y medita", continuó la colaboradora invitando a Benito a que cuente por qué no quiere ir a Sálvame.

Fue entonces cuando Kiko Hernández desveló los tuits aplaudidos (supuestamente) por Rosa Benito, a la que el tertuliano llamó "cobarde": "La que intenta meter mierda en este programa es Rosa Benito, que es experta después de hacerlo contra Amador Mohedano y contra su propia hija. Contra su familia. La inventora de la mierda ha sido tu y la que ha llenado su nevera gracias a este programa has sido tú", contraatacó Hernández.

Rosa Benito llama "mediocres" ¿a sus excompañeros?

En ese momento, Rosa Benito compartió un nuevo mensaje en redes en una aparente respuesta a sus excompañeros. "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van bien. De los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen...', Salvador Dalí", escribió la ganadora de Supervivientes 2011.

"El mediocre mira lo que te dice... pfffff. Este mediocre jamás, y lo digo con la boca llena, jamás pondrá ceros a una cuenta corriente con tal de poner verde a su sangre. Jamás en la vida. Y tú sí. Yo seré un mediocre, pero ponte nombre tú. ¿Tú qué eres?", respondió aludido Kiko mientras miraba muy enfadado a cámara.