María Teresa Campos vuelve a elegir a Toñi Moreno para reaparecer en televisión tras su verano más convulso Ecoteuve.es 10/09/2019 - 12:23 0 Comentarios

La presentadora será la madrina de 'Aquellos maravillosos años', el nuevo programa de Telemadrid

Terelu Campos y Carmen Borrego también acudirán al formato de Toñi Moreno

María Teresa Campos ha vuelto a elegir a Toñi Moreno para su reaparición en televisión. La presentadora será la madrina de Aquellos maravillosos años, programa que estrena la gaditana en Telemadrid este domingo 15 en prime time. Junto a ella, también acudirán sus hijas Terelu y Carmen Borrego.

La presentadora, que podría volver con programa propio muy pronto, tendrá que hacer frente a todas las polémicas de los últimos meses: su salida de Telecinco, las numerosas acusaciones de mala compañera (como la que hizo Víctor Sandoval o Cuca García de Vinuesa) o las fotos comprometedoras de Bigote Arrocet.

Que María Teresa haya elegido a Toñi para su vuelta no es casual. La matriarca de Las Campos ya aceptó acudir a Un año de tu vida, en Canal Sur, en el mes de marzo. En esa ocasión, era la primera vez que ambas se veían las caras después de que Toñi la sustituyera en las tardes de Telecinco. Finalmente, acabaron haciendo las paces.

Así fue la entrevista de Toñi Moreno a María Teresa Campos en Canal Sur

"¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde", espetó María Teresa Campos en su encuentro en el programa Un año de tu vida. "Te tenía que haber llamado para contarte que me lo habían ofrecido", reconoció Moreno, aunque en ese momento no fue consciente de ello. "Yo no tenía la sensación de haberte fallado. No te llamé y te pido perdón", explicó no sin antes reconocer que "María Teresa Campos es la persona más generosa profesionalmente".