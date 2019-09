Mila Ximénez, ante su inminente encierro en 'GH VIP 7': "Voy a cobrar mucho dinero" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 11:36 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' asegura que Jorge Javier ha sido "clave" para su participación

Quedan pocas horas para que GH VIP 7 arranque en Telecinco y los famosos que se encerrarán durante los próximos meses en Guadalix de la Sierra dicen adiós a sus vidas. Es el caso de Mila Ximénez. La colaboradora de Sálvame ha desaparecido las últimas semanas preparando su participación.

Mila cuenta en Lecturas lo "mal" que lo pasó después de firmar el contrato: "Estuve una semana encerrada en casa llorando. ¿Por qué hago esto?". Dice que palió su ansiedad "comiendo y bebiendo como una loca" y que, por eso, se ha puesto un balón gástrico.

La periodista asegura que entra por dinero: "Voy a cobrar mucho, pero mi responsabilidad también es mayor". Mila Ximénez parte con la vitola de concursante estrella -aunque ella lo niega- y es por eso que tendrá el caché más alto de toda la edición: se embolsará 30.000 euros por cada semana.

De la su participación, Mila dice que tiene "fobia a los malos olores, no comparto con nadie", que sufre "claustrofobia" y que "odio disfrazarme". "Entro en la casa para luchar contra mis miedos", responde.

Mila Ximénez: "Entrar en 'GH VIP' es un regalo para Jorge Javier"

Mila Ximenez asegura que Jorge Javier ha sido "clave" para que ella diera el 'sí' a la cadena y a la productora. "Si Jorge pensara que me iba a perjudicar, no me lo hubiera pedido nunca", cuenta.

Precisamente, el presentador ha asegurado que esto será una piedra de fuego en su relación de amistad con su compañera de trabajo. "Lo que más miedo me da es que Jorge Javier me diga que le he defraudado", termina Mila.

Mila Ximénez: "Terelu me ha hecho sufrir mucho"

Mila Ximénez también ha respondido en la entrevista al distanciamiento de Terelu Campos, a quien había invitado a su fiesta de despedida. "Estaba incluida en el chat y ni siquiera contestó". La colaboradora hace autocrítica tras sus ataques a Alejandra Rubio, y afirma que si tiene que pedir perdón lo hará.

En ese sentido, Mila desvela que escribió a Terelu diciendo que "se estaba equivocando con el programa, los compañeros y ella misma". "La echo muchísimo de menos", zanja.