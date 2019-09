Andrea Levy da la nota en su debut en 'Pasapalabra': "Me he venido abajo" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 10:51 0 Comentarios

La política del PP hizo un buen papel en su estreno en el concurso de Telecinco

Pasapalabra contó este lunes con la presencia en plató de Andrea Levy. La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del ayuntamiento de Madrid se convertía así en la primera política en activo en concursar en el programa de Telecinco.

La representante del Partido Popular defendió en su primera entrega al equipo azul de Orestes, tuvo como compañero a Javier Martín y de oponentes a la periodista Pilar Cernuda y el actor Carlos Chamarro. Christian Gálvez arrancó la emisión agradeciendo a Levy su visita, ya que "contadas son las veces que un político se atreve a venir".

Andrea Levy aprovechó entonces para hacer promoción de Madrid recordando que la capital será sede de la Copa Davis. "Es un acontecimiento deportivo que sitúa nuestra ciudad en el mapa y al deporte de raqueta en un lugar especial para los madrileños", declaró antes de presumir de la oferta cultural que ofrece el municipio. "Tenemos una ciudad maravillosa, venid a Madrid", sentenció antes de comenzar a concursar.

Y uno de los momentos más destacados de la tarde llegó en la segunda prueba, la de las pistas musicales, en la que se enfrentó a Pilar Cernuda. Levy adivinó que se trataba de No habrá marcha en Nueva York, de Mecano, atreviéndose incluso a entonar algunos versos de la canción.

"¿Es esa seguro? ¿Con un saxo, tú crees?", le respondió el presentador haciéndola dudar e invitándola a que la cantase. "Ahora me he venido abajo, ya no sé si es esa o no", reconoció antes de arrancarse con un breve fragmento del tema. Finalmente, Gálvez se la dio por correcta, lo que le permitió sumar 4 segundos al contador de su equipo.