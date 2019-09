Revilla niega que el Rey Juan Carlos le tocara un pecho a Pilar Rahola: "A mí él me contó otra cosa" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 10:12 2 Comentarios

El político da la versión del monarca en su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Pablo Motos recibió este lunes la visita de uno de sus invitados más recurrentes: el 'omnipresente' Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria visitó El Hormiguero para hacer su particular análisis de la actualidad política del país y de las nuevas negociaciones que PSOE y Podemos están teniendo estos días para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Además, Revilla no quiso desaprovechar la oportunidad de abordar una polémica desatada la semana pasada con Pilar Rahola como protagonista. La tertuliana desveló en un programa de TV3 que, supuestamente, el rey Juan Carlos I le tocó un pecho durante uno de sus encuentros políticos en Zarzuela.

"Me parece increíble. No la creo en absoluto, y a mí el Rey me contó otra cosa", comenzó diciendo el presidente cántabro antes de explicar ante los espectadores la versión que el emérito le había dado sobre este incidente.

"Un día me contó una pequeña anécdota con ella, cuando era Secretaria General de ERC. Él me lo dijo cuando entonces era Rey y nos llamaba a consultas. Me dice: 'Ayer estuvo aquí Pilar Rahola y traía una bandera republicana aquí en el pecho'. Y le dije: 'Mal anda la república'. '¿Por qué?', me preguntó ella, a lo que yo le respondí: 'Porque la llevas boca abajo'. Y se la coloqué", dijo reproduciendo las palabras del rey.

"Si fuera cierto, Rahola hubiera montado el escándalo del siglo"

"¿Tú crees que si el Rey hace eso a Pilar Rahola ella no hace una rueda de prensa al minuto para darlo a conocer? Habría montado el escándalo del siglo, ríete tú de lo de Plácido Domingo", insistió Revilla, que tiró de sorna para apoyar su discurso con los rumores que han salido continuamente sobre la vida íntima del monarca.

"El Rey no necesita eso porque ya iba a plato y mantel puesto siempre, se dice, se cuenta. El Rey no está para esas tonterías, para hacer una 'exprimición", concluyó entre risas el invitado.