María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez, una relación con altibajos: "Tenía miedo de encontrármela" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 9:02 0 Comentarios

"Era dura, pero no es Lucifer", explica el presentador en defensa de la comunicadora

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez son dos monstruos de la televisión que no siempre se han llevado bien, aunque sí se han admirado. Han trabajado juntos, pero también han discutido en numerosas ocasiones y hasta han estado épocas sin hablarse.

María Teresa Campos, fuera de Mediaset desde primavera, está viviendo semanas complicadas desde que Sálvame, donde colaboró, comenzó a atacar a la presentadora rescatando algunos aspectos de su pasado profesional. También con todo lo que tiene que ver con su novio, Bigote Arrocet, y unas supuestas infidelidades de éste. Su hija Carmen Borrego habla de "campaña" desde Telecinco contra su madre.

Jorge Javier Vázquez recuerda que comenzó a admirar a María Teresa Campos en su época en TVE. "Tenía marcha, mundo y era combativa". "Fue de las primeras mujeres modernas que descubrí", recuerda en su blog de Lecturas. En aquel momento no sabía que acabaría trabajando con ella en Día a Día.

"Era dura, pero es que esta no es una profesión de débiles. Pero, vamos, que tampoco era Lucifer", asegura el presentador, que insiste: "No es mala persona".

Jorge Javier: "Hicimos cosas de las que no me siento orgulloso"

La cosa se complicó cuando Vázquez se hizo cargo de Aquí hay tomate. "La cogimos por banda y le dimos cera para aburrir. No supe cortar a tiempo y recuerdo que uno de mis miedos recurrentes que le contaba a mi psicóloga era encontrármela", relata. "Dejé de acudir a estrenos en Madrid y paseaba por los aeropuertos con mis radares encendidos".

La situación se volvió más cruda con el fichaje de María Teresa Campos por Antena 3. "En cuanto se fue a la otra cadena, no podemos decir que se abrió la veda, pero sí que hicimos cosas de las que no me siento orgulloso".

De vuelta a Telecinco, Jorge Javier y María Teresa Campos se reconciliaron y acabaron trabajando otra vez juntos, aunque esta vez la malagueña se convirtió en colaboradora del catalán, como defensora de la audiencia en Sálvame. Hasta que un día todo se rompió. "Nos cabreamos y me largué del plató porque ella sabe cómo sacarte de quicio sin que se note".

En cualquier caso, Jorge Javier defiende a María Teresa Campos, con quien hace unos días habló por teléfono. "Me cogió la llamada asustada", dice el presentador. La charla acabó entre risas, pero "me olvidé decirle que si no fuera tan grande no hablarían de ella".