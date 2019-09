La metedura de pata de Belén Esteban en 'Sálvame': "Kiko Jiménez va a 'Gran Hermano VIP" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 19:48 0 Comentarios

La colaboradora suelta que el hijo de Matamoros será concursante del reality de Telecinco

Era un secreto a voces que Kiko Jiménez va a ser uno de los concursantes de GH VIP 7... hasta que a Belén Esteban se le ha escapado que, efectivamente, participará. La cadena aun no ha hecho oficial su nombre y parece que esperará hasta el final para anunciar al que será uno de los inquilinos 'estrella' de la casa de Guadalix de la Sierra.

Este lunes, los colaboradores de Sálvame han debatido sobre la entrevista que hizo el hijo de Kiko Matamoros en el Deluxe, donde se mostró muy duro con su ex Gloria Camila. El joven cargó contra ella diciendo que llevaba un "alto nivel de vida" que no se correspondía con la realidad y que la relación con la familia de Ortega Cano no era tan idílica.

Cuando Antonio Montero afirmaba que Kiko, "pese a lo que diga, va a seguir yendo a la tele", a Belén Esteban se le ha escapado que Kiko está dentro de la lista de concursantes para GH VIP: "Kiko va a ir a Gran Hermano ahora", ha repetido hasta en dos ocasiones.

"No se sabe todavía", ha replicado de inmediato Kiko Hernández dando golpes a la mesa a lo que Belén ha exclamado: "¿Ah, no?". La colaboradora se giraba hacia el público riéndose y tapándose la boca. Mientras, para enmendar la pifia, la realización ha puesto la sintonía de GH y Paz Padilla ha recordado la fecha de estreno.