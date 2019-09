María Teresa Campos rompe su silencio: "Tengo motivos para decir que volveré pronto" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 16:57 0 Comentarios

La presentadora, en el punto de mira de 'Sálvame', habla de su futuro profesional

María Teresa Campos acabó su contrato con Mediaset la pasada primavera y, desde entonces, se ha rumoreado mucho sobre su futuro profesional. La presentadora, además, está en el punto de mira de Sálvame, programa que ha destapado en las últimas semanas algunos aspectos de su pasado.

Su hija Carmen Borrego ha denunciado una "campaña" de Telecinco contra su madre. "Mi madre ha dado mucho a esta cadena. Ella ha sido una profesional como para que ahora se le tire por los suelos como si no hubiera hecho jamás nada. No es justo. Ver a mi madre hecha polvo... me dan ganas de llorar. La he visto hecha polvo, ella no entiende nada de lo que está ocurriendo", lamentó en Viva la vida.



María Teresa Campos se ha mantenido al margen de todas las polémicas y ha evitado hablar con los medios de comunicación. Ha hecho una excepción con Joaquín Hurtado, en Radiolé, que le ha preguntado "cuánto queda" para verla de nuevo en televisión.



"Yo me levanto todos los días diciendo eso", ha bromeado. "Espero que sea pronto. Tengo motivos para esperar que sea pronto", ha explicado la veterana comunicadora en una entrevista centrada, sobre todo, en la figura de Camilo Sesto.

Admiradora del cantante, que acudió a ¡Qué tiempo tan feliz!, Campos desea que "España, que ha dado artistas tan importantes como Camilo, no deje de darnos artistas de su talla a pesar de lo que ha cambiado el mercado discográfico".