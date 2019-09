TVE lo vuelve a intentar el sábado por la noche, ahora con el 'crack' Roberto Leal Ecoteuve.es 9/09/2019 - 14:59 0 Comentarios

Pablo Ibáñez acompañará al presentador en este formato que llega a La 1

Roberto Leal ya sabe cuándo se estrena su nuevo programa en La 1. Televisión Española ha fijado para este sábado 14 de septiembre (22.05) la primera emisión de Vaya crack, concurso que presenta junto a Pablo Ibáñez, antes 'El hombre de negro' y ahora 'El hombre de blanco'.

Concursantes seleccionados de toda España se enfrentan poniendo a prueba su fortaleza mental en seis categorías de inteligencia: visual, física, lingüística, lógica, musical y social. Muchos de ellos sobresalen en dos o tres categorías pero nuestro Crack sobresaldrá en todas. "Si puedes, lo sabes. Eres capaz", versa la promo.



Vaya Crack es el enésimo intento de TVE por hacerse un hueco en la noche de los sábados. El último fue Juego de niños, con Xavier Sardá.

Conoceremos a estudiantes, amas de casa, artistas, ferroviarios, ingenieros, profesores, músicos y hasta trabajadores de una funeraria. Un casting que nos ha llevado a recorrer más de 2000 kilómetros. Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Más de 400 personas se han presentado a nuestro casting. Son 48 los seleccionados y sólo uno de ellos se hará con el título del más crack.

La emoción está servida no sólo en nuestro plató sino en los salones de nuestros espectadores, ya que Vaya Crack es un programa concebido para poder concursar desde casa y demostrar a familiares y amigos quién es el más crack. Los espectadores no se imaginan los límites de su cerebro y la capacidad que tienen de ponerlo a prueba a la vez que se divierten y siempre hay que recordar que no es más inteligente el que más sabe sino el que mejor sabe manejar sus habilidades.