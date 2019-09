Luis Mokoroa, la nueva 'estrella' de Canal Cocina: "No me había imaginado presentar un programa" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 13:53 0 Comentarios

La cadena estrena temporada con un espacio sobre la gastronomía vasca

Canal Cocina presentó sus novedades para este otoño en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz contando con la presencia de Mandi Ciriza, Vicepresidenta Senior de los Canales de Lifestyle de AMC Networks en el Sur de Europa y Latinoamérica; y Luis Mokoroa, presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía y presentador de 'Cocina tradicional vasca'.

"La cocina vasca ha estado unida a Canal Cocina desde nuestros inicios. En Luis Mokoroa hemos encontrado al mejor embajador posible de la cocina vasca más tradicional, lo que nos permite recuperar platos imprescindibles que se están perdiendo", ha explicado Mandi Ciriza. Por su parte, Luis Mokoroa ha añadido que "aunque he dado clases de cocina en la sociedad nunca me había imaginado meterme en la aventura de presentar un programa en televisión y, lo que he intentado es compartir el sabor más auténtico del País Vasco de un modo que pueda formar parte de todos los hogares".

Además del estreno de Cocina tradicional vasca, producción original que recorre una de las cocinas más importantes de España a través de platos imprescindibles como el marmitako o los txipirones; El canal también presenta la segunda temporada de 'Guardianes de tradición', un programa de producción propia protagonizado por importantes sagas familiares del mundo de la hostelería española que han mantenido su negocio y sus recetas originales durante, al menos, cuatro generaciones.

Junto a estos estrenos de producción propia, Canal Cocina seguirá apostando por formatos internacionales con el estreno exclusivo, entre otros, de Jamie Oliver Veg-Recetas fáciles y deliciosas con verduras', un nuevo espacio presentado por el prestigioso chef Jamie Oliver en el que apuesta por la exquisita comida vegetariana.