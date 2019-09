Juan y Medio desvela la enfermedad que padece: "Sí, tengo vitíligo, ¿y qué?" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 13:04 0 Comentarios

El popular presentador de Canal Sur tiene completamente prohibido tomar el sol

Juan y Medio es uno de los rostros más populares de la televisión. El presentador, que está al frente de lunes a viernes de su programa de Canal Sur La tarde aquí y ahora, donde ayuda a combatir la soledad a personas mayores, ha desvelado que sufre vitíligo.

Esta dolencia, que afecta solo al 1% de la población mundial y que también han sufrido Michael Jackson o Winnie Harlow, consiste en la pérdida de melanocitos, las células encargadas de la pigmentación de la piel y se caracteriza por la aparición de manchas blancas. De ahí a que quien padezca vitíligo tenga terminantemente prohibido tomar el sol.

El presentador ha confesado que tiene esta enfermedad crónica a través de una carta en la Acociación de Paciente de Vitíligo en España (Aspavit) con el objetivo de visibilizarlo y ayudar a las personas que están en su misma situación: "Sí, tengo vitíligo, ¿y qué?".

"Me dirijo a todos vosotros con la esperanza de que mis palabras os animen a enfrentaros al vitíligo. Como un trastorno menor, porque es lo que realmente es Nadie me ha rechazado jamás por mis manchas ", empieza diciendo.

"Creo firmemente que alguna diferencia en el tono de mi piel en zonas muy concretas de mi cuerpo no me hacen ni mejor ni peor a los ojos de los demás. Mis parejas no me dejaron por ello. No me echaron de ningún trabajo. No me han impedido entrar o salir en ningún recinto", cuenta. "