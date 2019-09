Ana Pastor pone a Carmen Calvo contra las cuerdas: así fue su duro rifirrafe Ecoteuve.es 9/09/2019 - 12:40 1 Comentario

"La posición de Podemos con Cataluña es la misma que ahora que antes"

La periodista preguntó a la política qué impide ahora un Gobierno de coalición

La socialista descarta rotundamente que Podemos entre en el Consejo de Ministros

Ana Pastor entrevistó este domingo Carmen Calvo en el estreno de la sexta temporada de El Objetivo en La Sexta. La periodista recibió a la vicepresidenta del Gobierno en funciones después de reanudarse las negociaciones entre el PSOE y Podemos para llegar un acuerdo que desbloquee la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

La presentadora puso contra las cuerdas a la política, que volvió a quedar en evidencia ante los espectadores al negar unas declaraciones suyas en las que planteaba la posibilidad de ofrecer a Podemos puestos de responsabilidad en la CNMV, el Defensor del Pueblo el CIS.

"Yo no cité en concreto nada. Era una idea que se había barajado", aseguró con rotundidad Calvo antes de que Pastor le recordara que "lo mencionó en una entrevista con Angels Barceló en Cadena Ser" y que esto contradecía la intención del partido de "despolitizar ciertos puestos".

"Tanto en el programa de 2015, como en el último, el PSOE hablaba de fortalecer la actuación imparcial e independiente de órganos constitucionales y organismos reguladores", señaló la periodista. "¿Qué hace sospechar que una persona cualificada que tiene un perfil de cercanía con una ideológica política le quita imparcialidad en cualquier órgano?", respondió la invitada.

Pastor recuerda a Calvo que Podemos cedió con Cataluña

Siguiendo la misma idea, Carmen Calvo aseguró que en el PSOE están "dispuestos" a que Unidas Podemos asuma puestos de responsabilidad. Sin embargo, ha insistido en que ahora mismo "no existe ninguna posibilidad de que entren en el Consejo de Ministros". "No es posible porque mientras que en julio estábamos sentados, había declaraciones 'inaceptables' para el PSOE de algunos líderes de Unidas Podemos sobre la situación en Cataluña", justificó la vicepresidenta explicando que esta es la principal razón por la que ahora no quieren formar un Gobierno de coalición con la formación morada.

Fue entonces cuando Ana Pastor le recordó también que Unidas Podemos cedió en su postura ante el conflicto catalán. "Ustedes ya sabían la posición de Podemos y aun así, Pablo Iglesias salió y dijo que asumiendo que entraban en un Gobierno en el que no estaban sólo, ellos renunciaban a su postura con Cataluña", puntualizó añadiendo que aun así, le ofrecieron una vicepresidencia y varios ministerios.

"Pero no la aceptaron. Y tal vez fue por las diferentes concepciones en lo referente a cómo gobernar España, que hacían inviable ese gobierno de coalición", respondió la andaluza en su intento de explicar qué ha cambiado desde el pasado mes de julio.

"¿Entonces por qué se lo propusieron? Son las mismas personas pensando las mismas ideas y con los mismos planteamientos?", insistió Pastor. Calvo alegó entonces que fue "un intento de hacer que el modelo funcione con la innovación que suponía incorporar por primera vez a mas de un partido en el gobierno".