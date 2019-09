José María García pone en un aprieto a Susanna Griso: "La Sexta manipula" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 12:31 0 Comentarios

"Somos cadenas primas hermanas y me afecta también", ha contestado la presentadora

José María García ha participado en el inicio de curso de Espejo público para hablar de Blanca Fernández Ochoa. El comunicador ha criticado la dejación de las instituciones ante la dura situación personal de la esquiadora, que apareció muerta, hace unos días, en la Sierra de Madrid.

José María García ha comentado una fotografía en la que Blanca Fernández Ochoa aparecía abrazándole y dándole besos. El periodista la vio en La Sexta, a pesar de que esta cadena no es de su agrado, según sus palabras.

"No me gusta nada La Sexta porque es una cadena muy manipuladora", ha dicho en plena conexión en directo con Susanna Griso. "Somos cadenas primas hermanas y eso me afecta también", ha contestado la comunicadora, en defensa de La Sexta, del grupo Atresmedia.

"Lo retiro, pero que sepas que no estás en un buen sitio", ha continuado José María García. "Siempre me creas problemas", ha apuntado Griso, en tono jocoso. "Tus jefes saben que tú no tienes la culpa de lo que dice García", ha contestado él.