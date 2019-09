Susanna Griso tuvo que soportar las llamadas insistentes de un fan: "Lo puse en conocimiento de la cadena" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 12:21 0 Comentarios

La presentadora ha explicado que no llegó a los niveles de acoso de Marta Fernández

Espejo público ha desvelado que la presentadora Marta Fernández sufrió acoso durante dos años. El programa ha dado su nombre después de que este verano se publicase que la Policía había detenido a un individuo por perseguir de forma insistente a una periodista, de la que no había trascendido su nombre.

En medio del debate del programa de Antena 3, los colaboradores han preguntado a Susanna Griso si ella había sufrido acoso por parte de algún fan.

La presentadora ha explicado que nunca ha tenido que soportar ninguna experiencia de ese calibre, aunque sí ha recibido llamadas de algún seguidor.

"Solo algún chaval que me ha llamado y me ha escrito cartas...", ha relatado. "En la época de informativos me llamaba y, como no había móviles, me dejaba colapsado mi teléfono y no podía hablar con otros departamentos. Me ponía música, me decía que quería hablar..."

Susanna Griso ha contado que lo puso en conocimiento de la cadena. "Hablaron con él y con sus padres", ha comentado sobre una situación que, está claro, no alcanzó los niveles sufridos por Marta Fernández.