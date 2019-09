El padre de Diana Quer se enfada con Ana Rosa Quintana: "Si fuese tu hija, ¿lo publicarías?" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 12:02 | 12:22 - 9/09/19 0 Comentarios

El programa de Telecinco iba a ofrecer el vídeo de la reconstrucción del crimen de la joven

J. C. Quer lo ha impedido: "El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija"

Más tarde, su madre sí se ha mostrado partidaria a que Ana Rosa difundiera las imágenes

Ana Rosa Quintana ha regresado a las mañanas de Telecinco este lunes. La presentadora había promocionando su vuelta con la entrevista a Cristina Cifuentes tras su imputación en la Púnica y, además, con la "tremenda" e "impactante" exclusiva sobre el caso de Diana Quer. "Hiela el corazón y para la respiración", han asegurado.

El programa iba a mostrar las imágenes de la reconstrucción que hizo El chicle a la Policía del crimen que cometió hace dos años. "Cuenta paso a paso cómo asesinó a Diana Quer", ha comentado el periodista Israel López. Se trata de una pieza de tres minutos de duración.

Sin embargo, el padre de la joven no ha permitido que ese vídeo saliera a la luz ante el inminente inicio del juicio. Juan Carlos Quer ha mostrado su enfado a través de un mensaje en Twitter: "He solicitado a Telecinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa, si fuese tu hija no publicarías".

El padre de Diana Quer para la exclusiva de Ana Rosa Quintana

A raíz de esta queja, El programa de Ana Rosa reculaba y decidía no emitir las imágenes. Ha sido entonces cuando el padre de Diana Quer ha entrado por teléfono para denunciar la filtración y explicar que "al tratarse de una prueba esencial del procedimiento", quien debe verlo "es el jurado", que ahora mismo se está formando.

"He enviado un escrito para intentar que, no solo Telecinco, sino cualquier medio de comunicación pueda difundirlo", ha dicho después a lo que Ana Rosa, pese a discrepar en argumentos jurídicos, ha afirmado que lo único que le "importa" es "el sentimiento de un padre": Si tú crees que no es conveniente, para mí es suficiente".

Ahora bien, la presentadora ha concluido que "en el momento que se puedan emitir las imágenes, lo haremos". Por su parte, Juan Carlos Quer ha agradecido que se diera un paso atrás: "Gracias a Telecinco y gracias a tu persona [Ana Rosa] por esta decisión señorial y ética. Contribuyamos todos a que no sea un show y sea un procedimiento riguroso y serio".

La madre de Diana Quer sí autoriza a Telecinco emita la recostrucción

Minutos más tarde, ha entrado por vía telefónica la madre de Diana Quer. Al contrario que su exmarido, ella sí se ha mostrado "partidaria" de que se emitiera la recreación. "Me encantaría que toda España fuera testigo de que este asesino es un mentiroso y peligroso", ha dicho. "Pero, por supuesto, lo que quiero valorar es que esto no pueda perjudicar al procedimiento del caso de mi hija".

La presentadora ha puesto a disposición de los padres las imágenes para que las visionaran y decidieran qué hacer finalmente. En cualquier caso, Ana Rosa ha prometido a los espectadores que saldrá a la luz: "Ustedes lo verán, no tengan ninguna duda".