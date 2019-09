Rafael Amargo lanza un duro (y extraño) ataque contra 'GH VIP': "¿Por qué discrimináis?" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 11:34 0 Comentarios

El bailarín, ¿rechazado? tras firmar un precontrato con el reality para concursar

GH VIP se enfrenta a una nueva polémica a pocos días del estreno de su séptima edición en Telecinco. Rafael Amargo, uno de los nombres que sonaba con fuerza para entrar este año en la casa de Guadalix de la Sierra, ha publicado en los últimos días un duro y extraño mensaje contra el programa en su perfil oficial en redes sociales.

El bailarín, que había firmado un precontrato con la productora, insinúa que se ha caído a última hora del casting del reality y acusa a sus responsables de discriminación. Amargo pide a GH que "cumpla con la palabra", "no invente excusas" y que no tenga "prejuicios" ante una situación (no lo desvela) que considera "discriminación".

"¿Por qué no aceptan o tienen a personas ciegas, con síndrome de Down, en silla de ruedas, con medicación preventiva o sordomudas?", pregunta. "¿De verdad que siendo referentes de un programa rechazáis-discrimináis a personas? ¿Qué pasa que ellos no conviven? ¿No contáis con ellos como seres aptos?", insiste en una batería de cuestiones que no termina de aclarar.

"Es muy delicado lo que cuento", insiste en un mensaje en el que alude a presentadores de Telecinco como Jorge Javier, Jesús Vázquez o Jordi González. Finalmente, Amargo concluye su escrito con una serie de hashtags en los que refleja cómo se siente. "Discriminación", "prejuicios", "estigmas", "poco valor humano", "exclusión social", "asombrado" o "Ventura Clotet" son algunos de ellos.