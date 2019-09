Carmen Borrego denuncia desde Telecinco una campaña de la cadena contra María Teresa Campos: "Está hecha polvo" Ecoteuve.es 9/09/2019 - 10:28 0 Comentarios

La hija de la presentadora desvela el sufrimiento que está viviendo su madre

"Mi madre ha dado mucho a esta cadena para que ahora se le tire por los suelos"

Carmen Borrego reapareció este domingo en el plató de Viva la vida después de que Víctor Sandoval abriera la caja de los truenos en Sálvame al desvelar el motivo por el que abandonó Día a día, programa que presentaba María Teresa Campos en Telecinco. El tertuliano aseguró que recibió un trato poco amable por parte de la presentadora, que habría incluso truncado la oportunidad de que el colaborador presentara un programa en la cadena.

El testimonio de Sandoval ha levantado ampollas y se une al goteo de informaciones que desde hace unas semanas se viene dando en Sálvame sobre la supuesta cara menos amable de María Teresa Campos. Carmen Borrego ha asegurado que no entiende las declaraciones de su excompañero: "Yo no tengo ningún mal recuerdo con Víctor. Que hable lo que quiera", afirmó advirtiéndole de que guarda muchas cosas que piensa sacar si le siguen tirando de la lengua.

"Cuando se hace una campaña contra la familia Campos como la que se está haciendo, es muy fácil subirse al carro", explicó Borrego, que no se atrevió a señalar a ninguno de sus antiguos compañeros. "No me voy a exponer a que me vuelvan a decir de todo. Intentamos que esto pase y que se tranquilice. Si hablo, avivo el fuego y creo que no es el momento de que lo haga", declaró la tertuliana ante las peticiones de Diego Arrabal de que dijera el nombre de las personas que han comenzado esa campaña contra su madre.

"Que a ti te estén destrozando te facilite hacer entrevistas exclusivas me parece una gilipollez. Uno tiene que intentar relativizar para poder vivir", defendió Borrego antes de desvelar lo mal que está llevando María Teresa Campos todo lo que se está diciendo sobre ella. "Nosotros estamos intentando que no vea nada, porque ver sufrir a tu madre es muy complicado y ella está sufriendo mucho. Creo que mi madre no se merece el sufrimiento que tiene", afirmó reivindicando el compromiso que tuvo siempre la comunicadora con Telecinco.

"Mi madre ha dado mucho a esta cadena. Ella ha sido una profesional como para que ahora se le tire por los suelos como si no hubiera hecho jamás nada. No es justo. Ver a mi madre hecha polvo... me dan ganas de llorar. La he visto hecha polvo, ella no entiende nada de lo que está ocurriendo", confesó Borrego, que explicó que si no entraba en esta guerra contra Sálvame era simplemente "por protegerla".