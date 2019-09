Cristina Boscá, Raquel López, Irene Alonso y Carmen Osorio: las madres influencers cuentan su verano en Cosmo Ecoteuve.es 8/09/2019 - 12:02 0 Comentarios

La cadena estrena este domingo la segunda temporada de It moms: madre hay más que una

Cadenas Cosmo

Cosmo estrena este domingo, 8 de septiembre, una nueva temporada de It moms: madre hay más que una, con la participación de cuatro madres que triunfan en las redes sociales. La nueva temporada se centrará en las vacaciones de cada una de las familias.

Esta segunda edición constará de un total de 10 capítulos que mostrarán las distintas maneras de vivir la maternidad a través de las cuatro madres influencers. Los vídeos que se mostrarán serán grabados por cámaras profesionales pero también las progenitoras filmarán momentos de su día a día para mostrar la realidad de ser madre.

Raquel López, Irene Alonso, Carmen Osorio y Cristina Boscá son las it moms de un programa que contará con vivencias, consejos, risas y momentos divertidos. Además, todas ellas coinciden al hacer balance de sus grabaciones: "Va a ser increíble por todo lo que hemos compartido, tanto de nuestra familia como de los buenos y malos momentos que hemos pasado".

Las nuevas progenitoras de It moms: madre hay más que una

Cristina Boscá

Cristina es copresentadora y directora de ¡Anda ya!, programa matinal de Los 40 principales. Es madre primeriza e intenta enterarse de los últimos métodos y técnicas innovadoras para probar con su vástago Gabriel que tiene tan solo un año.

La vida de Boscá ha sido un giro radical desde que fuera madre y es por ello que ha tenido que dejar atrás alguna de actividades de su rutina diaria. No obstante, uno de sus objetivos es poder volver a ejercerlas. "Me he abierto y he intentado transmitir mis sensaciones y experiencias. Ha sido algo brutal", asegura la escritora.

Raquel López

Raquel es la madre de Noah (4 años) y la máximo responsable de Mamfit, una empresa especializada en el fitness para mujeres embarazadas con el objetivo de demostrar la importancia del aspecto físico durante la gestación y el postparto.

Con su participación en el programa, López quiere demostrar que se puede ser una buena madre sin paralizar su vida: "Hemos vivido un montón de anécdotas divertidas y espero que os ayude a entender los distintos tipos de maternidad".

Irene Alonso

Irene es la matriarca de una familia que cuenta con once hijos. Míriam, es la mayor de los vástagos y tiene 16 años. La menor recibe el nombre de Carmen y tiene solo un año. Además, la escritora ha tenido que hacer frente al fallecimiento de dos hijas: Nazaret, fallecida por muerte perinatal en el séptimo mes de embarazo y Ángela, bebé perdido a los dos meses de embarazo.

Su presencia en las redes sociales se caracteriza por su lucha contra los prejuicios acerca de las familias numerosas. Sobre su experiencia en el programa su deseo es que disfruten junto a su familia: "Espero no escandalizar ni aburrir a nadie ya que para mi es una experiencia muy bonita".

Carmen Osorio

Carmen fue una de las primeras madres en visibilizar el tema de la muerte perinatal tras el fallecimiento de uno de sus hijos durante las últimas semanas de embarazo. Su experiencia sirvió a otras madres que han padecido una situación similar.

La periodista tiene cómo objetivo reivindicar que los fetos fallecidos antes del parto deben ser inscritos en libro de familia con su nombre y apellidos. Además, Osorio asegura que "lo más bonito del programa son las autograbaciones que con más personales y los niños son más auténticos".