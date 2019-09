Miriam Sánchez reaparece irreconocible y cuenta su calvario: depresión, bulimia y cocaína Ecoteuve.es 8/09/2019 - 1:50 0 Comentarios

La colaboradora vuelve a un plató de televisión después de cuatro años desaparecida

Miriam Sánchez fue una de las colaboradoras más populares de la televisión durante años. Participó en Supervivientes, El programa de Ana Rosa, Mujeres y Hombres, Enemigos íntimos, Sálvame... pero en 2015 desapareció.

Miriam Sánchez volvió a televisión este sábado en Deluxe con un cambio de imagen muy notable respecto a su última vez en un programa y contó el calvario que ha atravesado durante los últimos años.

Miriam se ganó al público concediendo su entrevista más sincera. Explicó que cayó en una "depresión" en 2015, coincidiendo con su desaparición de los platós. "Pasé dos años muy mal y he empezado a recuperarme hace año y medio", contó.

La ex actriz porno ha padecido bulimia y habló del consumo de alcohol y ansiolíticos hasta el punto de protagonizar "un par de sustos porque hice dos tonterías; me daba todo igual". "Combiné altas cantidades de alcohol y seis orfidales. Estoy viva por mi genética", dijo. "Podía haberme muerto con alguna sobredosis", explicó. "No hubiera sido un suicidio, pero sí un descuido".

Además, Miriam Sánchez recordó que pasó una etapa en la que "consumía cocaína", hace años, aunque lleva mucho tiempo recuperada y no ha recaído respecto a dicha sustancia.

Miriam Sánchez: "No entro a GH VIP"

En cuanto a su regreso a la televisión, Miriam Sánchez aseguró que no concursará en GH VIP 7. "Tuve una llamada pero lo rechacé porque no estoy preparada", afirmó. "Igual en otro momento, o en GH DUO, peor ahora no":